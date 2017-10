Héctor Vargas le ve posibilidades "nulas" a Honduras contra Costa Rica

El entrenador de Marathón, líder del torneo Apertura, el argentino Héctor Vargas, se muestra muy contento con el presente del club y, cómo era de esperarse, valoró las posibilidades de la Selección de Honduras ante Costa Rica calificándolas de "nulas".

"Seguro disfrutando porque lo he disfrutado desde que llegué; lo he dicho y lo he vuelto a reafirmar, me sentí muy bien desde que llegué. Aquí todo mundo te recibe con alegría, a disfrutar del primer lugar pero faltan once fechas; simplemente hay que tratar de sumar", comentó de inicio Vargas en relación a la actualidad del Monstruo.

Ver: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL

Eso sí, el timonel sudamericano dejó en claro que eso "no te garantiza el hecho de quedar en el primer lugar, los dos torneos anteriores estuve y caí en semifinales; pero ya pasó, ahora es otro campeonato y otro lugar, aquí el local se siente y el rival lo siente".

Vargas, quien dice que "me sorprendí con el trato" de la gente en San Pedro Sula, manifestó a su vez que "los puntos tenés que sacarlos, tenemos 19 y Real España su partido tiene que jugarlo; Olimpia tiene un partido menos pero tiene que jugarlo, tenemos que ir a Tegucigalpa a jugar con ellos y aquí contra España", advirtió.

Ver: REAL ESPAÑA RECUPERA A SUS FIGURAS

El estratega no quitó el dedo del renglón e indicó que "aquí nadie te cuestiona, nadie te está mirando sí hacés una cosa, trabajás con una tranquilidad enorme, nadie te persigue", lanzó haciendo clara referencia a su complicada relación con el vicepresidente albo Osman Madrid.

SELECCIÓN NACIONAL Y RONY MARTÍNEZ

Un tema que no podía faltar en boca de Héctor Vargas es la doble cartelera eliminatoria que encarará la Selección de Honduras entre el 6 y 10 de octubre frente a Costa Rica y México.

"Yo no quiero ser pesimista, pero cuando las cosas comienzan mal no terminan bien, espero que esta vez se falte a la regla; tantos errores no abonan a que la Selección esté en lugar que uno quisiera", mencionó.

A su vez, el entrenador pampero explicó que "realmente no es el camino más fácil y no lo veo, esperamos que la suerte acompañe y alguna decisión pueda cambiar el rumbo", comentó con algún sentimiento por la H.

En cuanto a la polémica ausencia del delantero del Baoding Yingli Yitong, Rony Martínez, Vargas dijo que "el

caso de Rony si no tiene un correo hay que hacérselo; a mi una vez me pasó con Carlos Casildo (en Platense), que no sabía ni escribir y menos abrir su correo".

El preparador, que externó que "un jugador europeo te habla cinco idiomas" y aquí "algunos no hablan bien ni el español", valora el próximo duelo de la H ante los ticos como muy complicado y no tiene esperanzas: "Costa Rica tiene una plantilla muy numerosa, con buenos jugadores y aunque uno crea que están clasificados le van a apostar al triunfo". Esa opinión la remató con una contundente frase: "Yo le veo posibilidades nulas".

SOBRE MARATHÓN: "Los partidos son difíciles, ahí está el Vida, cuándo empatamos allá dijeron que Marathón estaba para nada. Nadie te regala nada y ahí está la Upnfm, todos los partidos van a ser duros y lo importante es que vayamos consolidando la localía."