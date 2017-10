Costly sobre la clasificación: "Se ve complicadísimo, no hay que engañar a la gente"

Interesante entrevista la que ha dado el delantero de Olimpia y de la Selección de Honduras, Carlo Costly, a La Nación de Costa Rica.

El catracho fue preguntado sobre sus problemas con Jorge Luis Pinto, cómo se resolvió y también del partido del viernes ante los costarricenses.

Al "Cocherito" le consultaron sobre la inestabilidad en los camerinos de Honduras desde que llegó Pinto y afirma que ha afectado mucho.

"Ha afectado desde que llegó el profesor Pinto, porque se concentraron en hacer una nueva generación sabiendo que los partidos de la eliminatoria son bravos, acá no se pueden meter jugadores nuevos. Yo sé que hay que meter gente nueva, hay que ir experimentando, pero no se puede hacer una selección nueva", consideró.

"Aparte, también se dieron problemas con jugadores, como en mi caso, que los entrenamientos eran de tres a cuatro horas y creo que no es lo ideal para el futbolista de 30 años para arriba, incluyo en este aspecto a Noel Vallladares que también se retiró por lo mismo. Los problemas no son de ahorita son de hace dos años, creo que teniendo jugadores de experiencia como (Jerry) Bengtson y Muma Bernárdez sería diferente, pero igual eso es decisión del entrenador", siguió contando el hondureño.

Costly dio algunos detalles sobre su decisión de volver a la Bicolor. ¿Por qué lo hizo? Afirma que fue por los aficionados.

"Creo que eso fue más que todo por el país, por la necesidad del país, porque la selección es la única alegría para la gente, lo platiqué con el profesor y los directivos. Al final yo no estaba ahí por problemas personales con Pinto, él como entrenador es muy bueno, pero sí había molestia por lo cansado que terminaba cada entrenamiento, yo no quería fatigarme. Lo hablamos como personas y logré regresar, pero al final una lesión me sacó de estos encuentros", confesó.

LOS DELANTEROS DEL FUTURO

La Nación le preguntó a Costly sobre el panorama de los delantero en Honduras.¿Hay un nuevo Costly, un nuevo Carlos Pavón o David Suazo?

"Hay jugadores novatos, en el aspecto que vienen saliendo apenas y se van mostrando si acaso, siento que la generación viene un poco complicada, pero le falta porque no hay un Pavón en el panorama, por ejemplo. Siento que Alberth Ellis es de lo mejor que se asoma junto a Romell Quioto, pero ellos deben ir a aprender a Europa, no a la MLS, siento que si estuvieran en Europa sería diferente, para mí el que mejor se perfila es el Choco Lozano porque en el Barcelona va a aprender montones".

Sobre el juego del viernes entre Costa Rica y Honduras, Costly dio su punto de vista y considera además que la clasificación al Mundial de Rusia 2018 está más que dura.

"Se ve difícil, complicadísimo, no hay que engañar a la gente. Estos partidos son de los que quede hay que meterla porque Costa Rica es muy bravo, sobre todo en defensiva, es una cosa de locos como marcan", remarcó.

La responsabilidad de ganar el viernes en suelo tico es para la Selección catracha, asimismo lo dice el goleador de Olimpia.

"La presión es nuestra, la Selección de Costa Rica es una de las fuertes del área, con legionarios importantes como Keylor Navas. Acá a nosotros nos ven con la presión por ganar, por golear a Keylor Navas, los tres puntos son vitales para nosotros. La otra presión es para Costa Rica, equipo que quiere clasificar en casa, también eso puede afectar".