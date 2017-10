Alfredo Mejía le responde a periodista hondureño: "Tranquilizate un poco"

El empate de la Selección de Honduras ante Costa Rica sigue dando de qué hablar. Ahora fue Alfredo Mejía quien mostró su enojo en las redes sociales.

En esta ocasión, el volante de la Bicolor respondió a las duras opiniones del periodista deportivo, Kike Lanza, en las redes sociales.

LAS POSIBILIDADES QUE TIENE HONDURAS DE CLASIFICAR AL MUNDIAL DE RUSIA

"No defienda con cobardía en 6 minutos de descuento de un partido lo que no pudieron lograr en 810. No JODAN!! Agradezcan que les quedan 90", dijo el periodista hondureño.

A esto, Alfredo Mejía respondió: "Hey compa tranquilízate un poco, todos tus mensajes son de puro odio".

No hay duda que el combinado hondureño ha quedado muy golpeado por la forma en que les empataron en el estadio Nacional. En el último suspiro. Mejía, por ello, ha querido salir al paso por las críticas.

Kike Lanza volvió a responder tras lo expresado por el contención de la Bicolor, pero ahora motivándolo a ganar contra México el martes en el estadio Olímpico para buscar el repechaje.

"Primo, no somos compas, somos primos..... Ánimos y a intentarlo contra @miseleccionmx en el Olímpico..... Abrazo", fue su mensaje en Twitter.

Plantel, El DT, Federativos mediocres y afición no pueden escudar la MEDIOCRIDAD en esta eliminatoria en el nombre del árbitro: CESAR Ramos — Kike Lanza (@kikelanza10) 8 de octubre de 2017

No defienda con COBARDIA en 6 minutos de descuento de un partido lo que no pudieron lograr en 810" no JODAN!!

Agradezcan que les quedan 90" — Kike Lanza (@kikelanza10) 8 de octubre de 2017

Hey compa tranquilízate un poco, todos tus mensajes son de puro odio — alfredomejia (@alfredomejia20) 8 de octubre de 2017