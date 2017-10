Locura: Celso Borges sorprende con el nuevo look que le dejó Navas

Celso Borges, mediocampista de la Selección de Costa Rica, sorprendió a todos tras darse por finalizado el encuentro donde los ticos empataron contra Honduras (1-1) 'in extrimis' con anotación de Kendall Waston.

Tras darse el pitazo final, Borges celebró a lo grande la clasificación de los suyos a la próxima Copa del Mundo que se disputará en Rusia, pero puso de cabeza a toda la afición con el nuevo 'look' que le dejó el portero Keylor Navas.

Sobre la clasificación: ''Muy contentos con el objetivo cumplido, ya que ha sido de mucho viaje y sacrificio. Pero gracias a Dios las cosas salieron bien''.

Asimismo se refirió al nuevo corte de cabello que le hizo el guardameta del Real Madrid: ''Esta era mi apuesta. Keylor es el peluquero y lo hace muy bien aunque no sé que me hizo, pero no me digusta'', comentó entre risas.

Costa Rica acaparó el segundo lugar de la Hexagonal con 16 puntos y selló su boleto a la siguiente cita mundialista.