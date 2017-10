La discusión de Mario Martínez con periodista hondureño en twitter

El empate 1-1 en los últimos minutos de Costa Rica ante Honduras ha dejado una discusión entre el jugador Mario Martínez y el periodista Allan Fajardo en la red social de twitter.

La controversia inició luego de que el comunicador opinara sobre los 6 minutos que se agregaron en el juego que se disputó en la cancha del estadio Nacional de San José.

DAVID FAITELSON ASEGURA QUE LOS 6 MINUTOS AGREGADOS ESTÁN BIEN

"Entre tirarse al suelo y discutir, Honduras perdió como 6 minutos, más los cambios. Los 6 agregados es correcto. Nadie nos ha robado nada", escribió el periodista en su cuenta de twitter.



Cosa que no compartió Mario Martínez y contestó "¿Perder tiempo en qué muchacho y discutir? ¿Que partido viste?".

Allan se salió un poco de la línea del partido entre los 'Ticos' y la 'Bicolor' y mecionó al defensor panameño Felipe Baloy.

"¿Qué partido vi? Vi un partido donde Bryan Ruíz puso una asistencia que usted jamás pondría, porque a los 60 minutos se quema y pide cambio".

Mario Martínez fue el que dejó el último tuit de este calentón en redes luego del sufrido empate en Costa Rica.

"Se creen dueños de la verdad solo porque tienen un micrófono, no te engañés, ¿6 minutos de dónde? El gane de ayer y el martes no hablarían del pasado", cerró.

Al final la temperatura se bajó y ambos se terminaron deseado suerte para el próximo martes cuando la selección de Honduras reciba a México.

"¿Qué partido vistes?". Ya estás igual que Felipe Baloy. Buen ejemplo a seguir. ??

No busqués culpables donde no hay. No te perdás.