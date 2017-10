Luis López: "Creo en los milagros, mírame, aquí estoy"

A una hora para que arrancara el partido entre Costa Rica y Honduras, que terminaron empatando 1-1 en San José, Luis “Buba” López rompió el silencio y nos contó cómo vive la fase final de la eliminatoria, desde afuera, sin poder apoyar a sus compañeros de la Bicolor.

El mismo portero de Real España se autodescartó para el juego ante México, ya que aún no se recupera de su lesión. Eso sí, está entrenando con la Bicolor y deja un mensaje claro para sus compañeros, pues desea con todo su corazón que la H clasifique a Rusia 2018.

"Me gustó una frase que nos dijeron en los Olímpicos, puede sonar un poco pesado… Hay que luchar como hombres, para después no quejarnos como niñas”.

¿Qué pasó por tu mente cuando te diste cuenta que no estarías para el Costa Rica vs Honduras?

Pues estuvimos dialogando con el doctor óscar Benítez y con el profesor Pinto y llegamos a la conclusión de que era mejor parar porque es algo crónico que quizás en ese momento estaba bien, pero un mal movimiento me causaba dolor y podía ser peor la situación.

¿Te sientes triste por no estar con tus compañeros?

Obviamente muy triste, la verdad que tenía muchas ganas de estar allí apoyando, aunque sea de afuera a los compañeros, pero bueno siempre he dicho que Dios tiene un propósito para mi vida y me toca respetar.



¿Qué piensas del pesimismo de la afición sobre la clasificación al Mundial de Rusia 2018?

Es normal salir a la calle y que la gente te diga y piense que ya no hay esperanzas, la verdad que es complicado, pero siempre he dicho que no hay peor lucha que la que no se hace y está en nosotros mismos aclararle a esa gente pesimista el panorama, que aún hay esperanzas.



¿Qué puedes decir de los compañeros que se han negado a estar en la Selección?

Son situaciones que no me gusta comentar, ya que desconozco mucho y no puedo opinar, porque no sé lo que pudo haber provocado que Rony Martínez no viniera, lo conozco y es una gran persona, sé que él hubiese querido estar con la Selección, pero más allá no puedo opinar.

Muchos aseguran que Dios y los milagros no tienen nada que ver con el fútbol, ¿qué opinas de eso?

No estoy de acuerdo, prueba de ello soy yo. Un milagro de Dios, mírame, aquí estoy.

"Estaba hablando con unos compañeros y bueno, toca zocar. Será difícil, pero confió en el talento que tiene cada uno de ellos y mis mejores vibras”.

¿Por qué dices que eres un milagro de Dios?

Es una larga historia, pero a la edad de tres años fui operado de apéndice, donde estuve al borde la muerte y los médicos decían que tenía pocas probabilidades de vida y mira Dios me sanó y aquí estoy.

¿Clasifica Honduras al Mundial?

Confiamos que sí.



¿Qué sientes de no poder estar en el Honduras-México?

Pues muy triste, la verdad que tenía muchísimas ganas de jugar ese partido. Tuve la oportunidad de enfrentarlos en la Copa Oro y es un rival que inquieta a cualquiera, a cualquier defensa, una velocidad impresionante y creo que para un guardameta es un reto importante estar ante una selección como esa, me hubiese gustado estar, pero te repito, fue la voluntad de Dios que no estuviera y vamos a respetarla.



Vaya o no Honduras al Mundial, ¿consideras que debe continuar Pinto?

Ese es un tema administrativo, el profe es un gran entrenador, tiene mucho conocimiento y la verdad creo que a nosotros nos ha faltado aprovechar ese conocimiento de él, nos ha costado asimilar las cosas que él nos ha transmitido o lo hemos tomado de otra manera. En los últimos partidos nos ha ido bien, lastimosamente por desconcentraciones nuestras hemos perdido puntos valiosos.



¿Qué darías para que la Selección clasifique a Rusia 2018?

Ufff, daría cualquier cosa, lo que me pidieran creo que haría por estar clasificado y por ser parte de la nómina.



¿La afición ve más lista la selección actual para Qatar 2022 que Rusia 2018, qué crees?

No, siento que hay que vivir el presente, estamos a las puertas de obtener la clasificación a Rusia 2018, es complicado, pero matemáticamente hay que luchar y si Dios decide otra cosa, pues hay que respetarlo, pero creo que hay buena gente para lo que se viene en un futuro.

¿Cuáles son los planes de Luis López para el futuro? ¿Te vas al extranjero o continúas en Real España?

Sí hubo ofertas, pero ninguna concreta, mientras yo tengo que dedicarme a mi equipo, mi anhelo es terminar este torneo y levantar el trofeo de campeones, la verdad que tenemos esa necesidad de darle esa alegría a ese pueblo españolista que nunca nos dejan solos y tenemos que retribuirle con un título.



¿Preferirías jugar en el extranjero en un futuro?

Obviamente, uno trabaja para el bienestar de los suyos y en mi caso no es la excepción. La verdad que estoy trabajando pensando en eso para cuando Dios me abra la puerta yo estar preparado.



¿Te sigues viendo como el portero de la Selección?

Claro, voy a trabajar en mi equipo para eso, para ser tomado en cuenta siempre.