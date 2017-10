Pinto: "Ojalá que el árbitro lo haga bien porque este es un juego muy delicado"

El entrenador de la Selección de Honduras, Jorge Luis Pinto, fue muy enfático en el tema del arbitraje. No supera lo que vivió en Costa Rica con el central mexicano César Ramos que agregó seis minutos a un partido donde los ticos marcaron su gol en el minuto 90+5.

Ahora se enfoca en México y afirma que van a sudar hasta la última gota de sangre para sacar los tres puntos y espera un rival que va a venir a proponer. Declaró que podría haber de dos a tres cambios en el 11.

Ver: TABLA DE POSICIONES DE LA HEXAGONAL

MOTIVACIÓN: “Con muchas más ganas de las que tuvimos el sábado. El partido ante Costa Rica nos dio confianza, vamos a ratificar lo que se hizo y ante México vamos a salir buscar el partido desde el inicio. No nos vamos a volver locos vamos a ser equilibrados”.

ESTRATEGIA: “Hay que saber atacar, México no es fácil, son rápidos, desequilibrantes y tenemos que tener mucho cuidado, vamos a atacar, no nos vamos a volver locos, vamos a asegurar las cargas y tener mucho cuidado en la espalda”.

ASÍ SE MIRA AL FINAL DEL JUEGO: “Dios quiera que me mire abrazando a los jugadores, celebrando y compartiendo con todo el pueblo hondureño”.

CAMBIOS EN EL 11: “Los equipos no cambian de la noche a la mañana, no lo he visto ninguno en el mundo, miraré algunas circunstancias. Haremos algunas dos o tres rotaciones para tener más la pelota, pero luego igual. No nos vamos a volver locos con la pelota y ya el equipo va adquiriendo ese comportamiento. No se gana un partido con mucha cantidad de ataques, sino concretando las dos o tres que tenga”.

PENSANDO EN LOS OTROS DOS PARTIDOS: “Voy a estar metido en este partido, Costa Rica no solo tiene 11 jugadores, tiene 15 muy buenos, tiene otros que pueden suplantar los sancionados, me voy a preocupar por el mío y la vida mirará las cosas”.

MOLESTO CON EL ARBITRAJE DE RAMOS: “Me gustaría saber porque a Panamá le vuelve a pitar Roberto García Orozo, y porque en los partidos que siempre los resultados le favorecen a Honduras, los tiempos agregados son limitados y porque en otros juegos cuando los resultados favorecen a otros son extensos. Se lo pregunto a Concacaf. Ahora voy a jugar el partido y después del mismo voy a responder lo que quiera”.

MENSAJE AL ÁRBITRO AGUILAR CHICAS: “Hemos visto a la gente especializada de México que han dicho que a los jueces de ese país no los ven para un Mundial, tiene que haber una conducta diferente, tomar medidas, pero eso le toca a Concacaf, nosotros queremos estar en el partido, ojalá que el que pite (Joel Aguilar Chicas de El Salvador) lo haga bien porque es un partido muy delicado”.

MENSAJE A LA AFICIÓN: “El equipo lo va a entregar todo, no nos vamos a ahorrar una gota de sudor, así como el pueblo hondureño quiere ir al Mundial son los jugadores, cuerpo técnico y directivos, falta de ganas, ideas no va a faltar”.