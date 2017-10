Periodista de ESPN arremente contra Pinto y defiende al árbitro del Costa Rica-Honduras

Follow @Witty_TB

"Si el señor Pinto puede a hacer jugar bien a su selección... por qué no jugó así todos los partidos", así de tajante comenzó diciendo el periodista de ESPN, Juan Carlos Gabriel en una transmisión en vivo horas despues del empate entre Costa Rica y Honduras por la eliminatoria de Concacaf.

Tras analizar el partido "casi perfecto" de la Selección Nacional frente a los ticos y el empate antagónico en los últimos minutos, Carlos le restó culpa al árbitro por el tiempo añadido para tildar a los jugadores y al propio técnico como los únicos responsables.

"Por qué se dejó empatar por Estados Unidos en Honduras, por qué lo golearon (de visita)... por qué no jugaron así siempre. César Ramos (árbitro) no es responsable. Quien es responsable de esto son los once de la cancha y por su supuesto su técnico", dictó el reconocido periodista.

Y agregó: "Entiendo que por el hecho que seas mexicano o prensa mexicana ya es odiado. Pero lo que quiero decir es esto no tiene nada que ver con que sea un ábitro mexicano.

Este martes 6 de octubre la Bicolor se enfrentará a México (ya clasificada al Mundial de Rusia 2018) con la obligación de ganarle y esperar a que Panamá no sume unidades frente a Costa Rica para colarse en el repechaje.