¡LOCURA! Lo que ocupan Honduras, Panamá y EUA para clasificar a Rusia

Se terminan el tiempo, la suerte está echada y este martes desde las 6:00 de la tarde, comienza la pelea por el último boleto al Mundial de Rusia y el medio a la repesca contra Siria o Australia que ya se conocerá.

La Selección que más fácil tiene su boleto es Estados Unidos, pues solo necesitan ganar por cualquier marcador para clasificar, incluso perdiendo el partido y que Honduras y Panamá pierdan sus partidos. Los canaleros tienen también una leve ventaja pero no dependen de ellos.

Ahora, Honduras es la más compleja, pero hay que recordar en 2009 rumbo a Sudáfrica cuando ocupaba que Costa Rica empatara contra Estados Unidos y en el último suspiro logró el pase. Se mide a una clasificada selección de México pero que llega con orgullo, buscando el invicto y el récord de puntos

LA SELECCIÓN DE HONDURAS:

CLASIFICA DIRECTO: Venciendo a México y esperando que Panamá empate o pierda ante Costa Rica y que Trinidad y Tobago derrote a Estados Unidos.

CLASIFICA REPECHAJE: Empatando o venciendo a México, que Panamá pierda frente a Costa Rica independientemente del resultado de Estados Unidos y Trinidad y Tobago.

ELIMINADA: Empatando o perdiendo el partido. También puede quedar eliminada ganando el juego y que Panamá derrote a Costa Rica y EUA a Trinidad y Tobago.

LO QUE OCUPA ESTADOS UNIDOS

CLASIFICA DIRECTO: Venciendo a Trinidad y Tobago, incluso empatando o perdiendo se mete directo, siempre y cuando Honduras y Panamá no sumen de tres en sus partidos.

CLASIFICA REPECHAJE: Perdiendo el partido y que Honduras derrote a México y que Panamá empate o pierda contra Costa Rica.

ELIMINADA: Que pierda el partido ante Trinidad y que Honduras y Panamá ganen sus respectivos partidos.

LO QUE NECESITA PANAMÁ

CLASIFICA DIRECTO: Venciendo a Costa Rica y que Estados Unidos pierda contra Trinidad y Tobago, siempre y cuando Honduras no gane por goleada mayor de siete goles a México.

CLASIFICA REPECHAJE: Empatando contra Costa Rica, incluso perdiendo, siempre y cuando Honduras pierda contra México. Ganando el partido, siempre y cuando Estados Unidos derrote a Trinidad.

ELIMINADA: Que empate o pierda el partido y que Honduras y Estados Unidos ganen sus respectivos encuentros eliminatorios.

ASÍ SE JUEGA LA JORNADA FINAL

Honduras vs México (San Pedro Sula) 6:00 pm

Panamá vs Costa Rica (Ciudad de Panamá) 6:00 pm

Trinidad vs Estados Unidos (Puerto España) 6:00 pm