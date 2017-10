Jorge Luis Pinto: "Osorio va de primero y tiene más enemigos que yo"

A pocas horas para el juego decisivo juego Honduras-México en el estadio Olímpico, el técnico Jorge Luis Pinto sostuvo un mano a mano con DIEZ y contó lo que más le ha partido el corazón.

VER ALENDARIO DE LA ÚLTIMA FECHA DEL HEXAGONAL DE CONCACAF

También explicó que la Bicolor merece estar en Rusia 2018 y con los puntos que ha perdido debería estar en el segundo lugar del hexagonal de Concacaf. ¿Qué le parte el corazón? Al borde de las lágrimas lo respondió.

He sentido que es la eliminatoria donde más han perjudicado a Honduras...

Puede ser, las otras no las he visto. Pero lo que he vivido considero que se han dado cosas sorprendentes no solamente dentro de la cancha, sino fuera como el cambio de árbitro de Costa Rica faltando ocho días.

Hablando de cosas extras, ¿confía en un trabajo serio de Costa Rica en Panamá?.

Siempre he actuado así y espero que Costa Rica lo ha a hacer, también será un partido bravo para ellos.

Tiene amigos en Costa Rica que le han dicho que van con todo contra Panamá?

Muchísimos, es un equipo respetuoso que entiende el profesionalismo y va a ir a jugar su partido como corresponde.

Tiene el 11 o todavía rondan dudas?

Dudas no, va a ser el equipo que jugó en Costa Rica con algunos cambios por las sanciones, igual por recuperación de jugadores, que considerar qué jugadores puedan estar. Pero será la base.

Así como espera un Costa Rica serio, ¿espera un México serio?

Total, tanto jugadores como Juan Carlos (Osorio) que van a responder y querer ganar.

Osorio viene por un récord...

Creemos que viene a ganar independientemente de lo que ocurre.

La pregunta más fea; si quedamos eliminados, ¿qué sensación le dejaría?

Por qué no me pregunta: ¿Y si clasificamos?... Quiero ser positivo, creo hasta el final, si las cosas se dan ya hablaremos de eso.

¿Si clasificamos, qué se vendrá?

Empezar a preparar si nos toca repechaje, mirar lo que hace Australia o Siria. Hoy estoy metido en el partido con México.

Todos hablan de repechaje, pero todavía hay un cupo directo, ¿se le pasa por la cabeza?

Indudablemente, usted creía que Holanda iba a quedar eliminada de este Mundial, que Argentina iba a estar como está.

¿Merece Honduras esta clasificación a Rusia por lo que ha pasado?

Totalmente, la merece. Si quiere hacemos cuenta de cómo hemos perdido los puntos, debemos estar de segundos.

Eso es clave, la forma en cómo se ha perdido. ¿Cuál le ha dolido más?

Todos, los de Costa Rica, Estados Unidos acá de local y Panamá. Seis puntos que perdimos de la forma más infantil y ojalá nos sirvan de aprendizaje.

¿Le molestan las críticas?

No, yo he dicho que oigo y leo poco. Soy respetuoso. Es normal en un técnico extranjero, imagínese que Osorio va de primero y tiene más enemigos que yo. Hay que mirar eso objetivamente, yo pienso más en el equipo y trabajo que en mirar eso.

Hay mucha gente que va a estar contenta si queda eliminado, ¿qué piensa de ello?

Si esa es la felicidad de ellos.

¿Ha podido dormir bien?

No siempre, porque tengo que estar pendiente de videos y análisis. Es lógico que uno debe ser responsable, más yo que he venido aquí por la clasificación debo sentir eso.

¿Las ausencias de jugadores le ha afectado mucho, como el Choco que está jugando con Barcelona B?

Mucho, pero dejemos ese tema para después, vamos a ver qué pasa.

¿Tres cosas para que la afición crea?

Por que los jugadores han demostrado amor a esta camiseta. Por la muestra táctica que hemos dado en varios partidos y por que creemos que vamos a ir de alguna manera a Rusia 2018.

Rueda en su momento dijo que estos son 10 partos de mula, ¿han sido sufridos?

De alguna manera.

¿Cómo está antes de este juego?

Analizo el partido, veo videos, las estadísticas de jugadores de vez en cuando rezo, pienso en variantes, en mi mente voy viendo qué puede hacer México.

¿Usted ha ganado grandes batallas, cómo se siente en esta batalla con Honduras?

Que la estoy ganando, nadie creía en el empate o triunfo ante Costa Rica se vio un gran partido. Estoy seguro contra México.

Su familia lo están apoyando

No están aquí, pero se mantienen cerca, ahora con la tecnología nos comunicamos siempre.

Ha estado sentimental en este proceso, ¿qué cosa le parte el corazón?

No poder ver al pueblo feliz...

¿Ve tanta injusticia?

Yo hablo del fútbol, porque se han dado cosas que no nos caben en la cabeza como perder partidos, porque uno sabe que la felicidad del pueblo hondureño es el fútbol.

¿Qué mensaje le deja al aficionados?

Que crea en este grupo, que lo apoyen mentalmente si no vana al estadio, que todos los jugadores van a darlo todo.