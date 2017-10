Osorio: "Vamos a enfrentar a un gran rival, pero hay objetivos que vamos a cumplir"

El técnico Juan Carlos Osorio se fue del aeropuerto directo al estadio Olímpico para hablar con los medios sobre el juego Honduras-México este martes a las 6:00PM por el cierre de la eliminatoria.

El estratega mexicano lamentó la baja de Hirving "Chucky" Lozano, a quien tenía en la lista de titulares para este juego. Habló también del avance que ha mostrado la Bicolor en este cierre de hexagonal.

¿Pesarán las bajas de Chicharito Hernández y "Chucky" Lozano?

Dentro de las alternativas que manejamos y las posibilidades, Hirving estaba considerado para este segundo juego.

Lamentamos, afortunadamente se recuperará pronto. Pero con el equio que tenemos vamos a hacer un buen juego y a competir dentro de nuestras posibilidades.

Pinto dijo que conoce muy bien lo que hará México...

Honduras es un equipo muy bien conformado, tienen un buen estratega al frente y mañana miraremos en el juego.

En Honduras hacen referencia al arbitraje, ¿le preocupa que este salga con presión añadida?

De mi parte, le hice una promesa a mi familia y cero comentarios sobre el arbitraje.

A veces uno pierde el control emocional y se paga caro. Lo del arbitraje será siempre tema de comentarios, quejas y prefiero estar alejado.

¿Qué sentiría si México pierde el invicto en el Olímpico?

Mañana vamos a enfrentar a un gran rival, vamos a competir, como dice Miguel Layún; tenemos objetivos que vamos a cumplir, de tres van dos.

En su última visita utilizó línea de 5, su idea es similar o piensa cambiar?

Nuestra propuesta va a ser siempre de ir a buscar el triunfo, competir por esos tres puntos. hemos analizado al rival, han propuesto, han cambiado el esquema, han mejorado mucho y con la inclusión de Hernández tienen plan B. Si se deciden por Alex López, Bryan Acosta. Emilio que siempre le da buen destino a los pases, vamos a enfrentar a un buen equipo, reconocido que conoce bien esta confederación.

¿Podría adelantar la alineación?

Imposible. Me parece que es justo que los primeros en saberlo sean los jugadores. Ya nos ha pasado que en una entrada en calor se reciente y no está, mejor pasar por precavido y no por mentiroso.

Qué tan importante es este juego

México ha hecho una excelente eliminatoria y esperamos rematar mañana.