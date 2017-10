Periodista mexicano: "Pensaron que con Pinto iban a estar clasificados con cuatro partidos"

La selección de Honduras se enfrenta este martes ante México en la cancha del estadio Olímpico de San Pedro Sula por el cierre de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de Rusia 2018.

El suelo catracho se ha llenado de periodistas mexicanos y uno de ellos es Carlos "el warrior" Guerrero de TV Azteca que habló para Diez y dejó ver lo que tiene a Honduras en esta situación complicada.

SELECCIÓN POR EL MILAGRO ANTE MÉXICO QUE L LLEVE A RUSIA 2018

"Cuando se lanzó el calendario de la hexagonal lo primero que pensamos fue que íbamos a cerrar contra Honduras, en Honduras y mira lo que son las cosas, México hace un mes consiguió el boleto al Mundial y ahora es Honduras que se está jugando todo", empezó diciendo Guerrero.



Además habló de las posibilidades que tiene el equipo de Jorge Luis Pinto "Honduras puede ganarle a México, lo que veo complicado es que los demás resultados no se den".



Llegó el momento de expresar qué selección le gustaría que fuera al Mundial de Rusia 2018 entre Panamá y Honduras.

"A mí me gustaría que fuera Panamá porque no ha ido, y porque es una selección que ha mostrado una evolución, aunque me decepcionó en sus últimos partidos".

'El Warrior' tuvo que hablar sobre el árbitro Cesar Ramos quien fue el que agregó los 6 minutos cuando Costa Rica y Honduras se enfrentaban en el Nacional de San José.



"Honduras no está en la lona por César Ramos, no está en la lona por el empate en Costa Rica, hoy depende de un hilo por la goleada ante Estados Unidos, porque solo ganó dos partidos y fue al peor de la hexagonal".

Pero antes de cerrar, Carlos Guerrero retrocedió el tiempo y se acordó de como se veían los hondureños cuando Jorge Luis Pinto tomó las riendas de la 'Bicolor'.



"Sabes que creo que le sucedió a Honduras, además de los puntos que dejó escapar, que llegaron a pensar que con Pinto iban a estar clasificados al Mundial con cuatro partidos disputados, iban a tener el boleto primero que otras selecciones, muchos pensaron que con Pinto se iba a dar el mismo fenómeno que con Costa Rica o que iba a dar el gran salto de calidad", cerró.