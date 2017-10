El regalito que Juan Carlos Osorio le hizo a Primi Maradiaga en hotel de México

Primi Maradiaga, entrenador del Real España de Honduras, fue sorprendido por un periodista de la cadena Fox Sport mientras salía del hotel de concentración de México en la ciudad de San Pedro Sula previo al juego de esta noche en el estadio Olímpico a partir de las 6 de la tarde.

El ex DT de la selección de Honduras, Guatemala y El Salvador analizó lo que ha estado pasado con la Bicolor en los últimos partidos donde le han empatado en los instantes finales y no cree que son errores arbitrales, sino del entrenador y jugadores.

Además habló del obsequio que el colombiano Juan Carlos Osorio le hizo en el hotel.

Veo a la gente muy metida en el partido, pero ¿hoy están viviendo más de la esperanza?

Claro, la esperanza, confiar tal como dice Diez (en su portada de hoy) acá en Honduras: Ganar, orar y zocar porque son las tres cosas que quedan, estaremos viendo el partido, pero con el oído puesto en Trinidad y Panamá porque una combinación nos puede dar incluso un resultado directo. La afición respaldará, no en un 100%, pero si hay esa motivaciónde dar ese espaldarazo.

La portada de la que habla Primi Maradiaga.

¿Qué le pasó a Honduras en esos últimos partidos perdiendo en los últimos minutos?

Hay muchas cosas, algunos argumentan los cambios de sistema que no creo sea uno de los motivos, asumo más al temor a lo que en ese momento se puede estar alcanzado de decir ya tengo el resultado, voy a guardarlo y por ahí se inclina mi pensamiento, hay jugadores con mucha capacidad pero no están acostumbrados a estas instancias donde quizá nos mirábamos más solventes y una puntuación más holgada a lo que se está viviendo, esperamos que en estos 90 minutos se revierta todo y tener esa esperanza de comnibacinación de resultados

Esta Honduras tiene mucho futuro con jóvenes y puede pelear arriba ¿Usted quitaría a Jorge Luis Pinto de no calificar?

No soy la persona autorizada además siendo técnico sería juez y parte, pero yo lo dije, tenemos material humano y lo sostengo porque ha habido una generación que actuó en los Juegos Olímpicos, otros que estuvieron en dos mundiales y les da cierta categoría, dependerá de las autoridades si le dan otra oportunidad, pero lo más importante es el hecho que tenemos para afrontarb una nueva etapa para si no se da lo de Rusia.

¿El trabajo arbitral de César Ramos tiene a Honduras en esta instancia o es por lo que se dejó hacer hace tres semanas?

No, no no. No hablemos de tres semanas, sino del proceso la verdad nos escudamos en cosas que no tienen ningún valor seis minutos eran para Honduras como lo eran para Costa Rica. Puedo decir si soy técnico perderdor que esos seis minutos me dan una esperanza de alcanzar el empate, si soy el ganador trato de buscar un mejorar el marcador o preservar la pelota, no tiene nada que ver el árbitro y esto de alguna manera lo dije, el jugador finge muchas lesiones cosas que al final las pagamos caro.

Lo he visto hablar con Juan Carlos Osorio ¿cómo ve esta ola de críticas en México hacia él?

Con él me une una gran amistad desde el enfrentamiento contra El Salvador, me ha regalado un material del cual voy a sacar el máximo provecho posible y sí miro los programas de ustedes y pienso y digo: Quisiera ser Juan Carlos Osorio y tener esa holgura de resultados y que me criticaran. Con el perdón de quienes puedan sentirse agraviados, pero al escuchar a jugadores, técnicos y árbitros en el retiro criticar me pregunto ¿qué es lo que han hecho ellos o en su momento que hicieron para que México resaltara? Nunca pasaron al quinto partido, Costa Rica lo logró con sin muchos escándalo, lo que pasa que nos resistimos al cambio al ver una forma de trabajo diferente.

Gracias profesor y seguro va al estadio porque ese estadio si no se llena no causa el peligro que tiene que causar.

No creo en eso, la realidad lo hacen los 22 que están en el campo o como cuando hablan del Azteca, ya Panamá, Costa Rica han ido a hacer buenos partidos, igual Honduras, ahora Trinidad estaba haciéndolo bien, así que no es el escenario, es la capaciad, la intención de los jugadores.