Miguel Gurwitz "pica" al técnico de Honduras y ataca a Carlo Costly

El reconocido periodista deportivo, Miguel Gurwitz, soltó picantes declaraciones tras el 'polémico" empate del duelo entre Costa Rica y Honduras. Defendió al ábitro del encuentro, tildó como culpables a Pinto y sus jugadores por la actual posición de la Bicolor en la tabla del hexagonal y hasta se llevó de encuentro a Carlo Costly.

"No le compren el cuento a Jorge Luis Pinto que encuentra culpable por todos lados -el más reciente pues el árbitro-", comenzó diciendo el comunicador para Referee.

Y sobre las fuertes ofensas del actual delantero del Olimpia, Migue le respondió: "César Arturo Ramos no es un hijo de 60 mil put.. como tú lo señalaste. La responsabilidad de que Honduras esté cerca de quedar fuera de la Copa del Mundo es de los jugadores y de Pinto. Allí te incluimos a ti Carlo Costly.... cuando no quisiste ir a tu Selección y cuando lo hiciste ayudaste muy poco".

PUEDES LEER: EL PRONÓSTICO DE FIT MEXICANA PARA EL MÉXICO VS HONDURAS

Además agregó que, "no hay culpables por todos lados. No es Concacaf, no es la FIFA, no son los árbitros, son los rivales y los errores los de esta Selección hondureña en los últimos cinco o seis minutos que no logró cerrar los partidos de la eliminatoria. Los únicos responsables que tienen hoy cerca de ni siquiera jugar el repechaje son los jugadores y su técnico, Jorge Luis Pinto".

PUEDES VER: EL OBSEQUIO DE JUAN CARLOS OSORIO A RAMÓN MARADIAGA

El empate ante los ticos dejó un sabor amargo entre la afición y periodistas locales. Tras ello los dirigidos por Jorge Luis Pinto tendrá la oportunidad de encaminarse a Rusia venciendo a México en el Olímpico y que Panamá no sume contra Costa Rica.