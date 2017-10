Jorge Luis Pinto: "No nos volvamos locos, no creamos que todo está ganado"

El técnico de la selección de Honduras, Jorge Luis Pinto, habló sobre el triunfo ante México y de la clasificación al repechaje que se jugará ante Australia.

"No me di cuenta que en un minuto cambió toda la cosa, estaba al cuidado del partido pero después me enteré del resultsdo de Panamá. Estamos contentos, satisfechos, ha sido duro, por lo que nos pasó con Estados Unifos, Panamá y Costa Rica, cumplí el sueño mío, hemo ganado algo pero no todo, hay que ir a jugar repechaje, conozco Australia, el país y su fútbol, felicitar a los muchachos por logro", empezó diciendo el técnico de Honduras.

ASÍ SE JUGARÁN LOS PARTIDOS DE REPECHAJE ENTRE HONDURAS Y AUSTRALIA

Y agregó "Enfrentamos un equipo que no regaló nada. Fue un ritmo impresionante y exigente, todo debe ser así".

Pinto también le envía mensaje a los aficionados y les asegura que darán 'todo' ante Australia en el repechaje.

"Me siento contento por la felicidad del pueblo y por el estímulo que nos brindan en la calle que tenga la seguridad que vamos a pelear con todo"

Pinto también habló de los jugadores que no han querido estar en este proceso y de los que siempre han estado firme en sus llamados.

"¿Y qué hago? con los que están en el campo, no tengo esos principios, tengo que ser honesto con los muchachos, no le diré no a nadie, miraremos y poder ser justos y que no vayamos a ser injustos con nadie porque Australia es duro, un equipo netamente inglés".

¿Qué les dijo al terminar el primer tiempo?

"Les dije que tuvieramos calma que por hacer el gol nos desesperamos. Había que decirle que había afán y desespero", dijo.

El técnico colombiano contó lo que le dijo a sus dirigidos cuando estaba abajo en el marcador y sobre el esquema que utilizó Juan Carlos Osorio.

"Me encantó cuando el profesor Osorio me puso la línea de 5 y la conozco como mi mano, de pronto falta un lanzador. Nos faltó la pausa para controlar el partido".

Pinto aseguró que le pidió al mexicano Miguel Layún que le bajaran la presión cuando estaban ganando y se llevó una sorpresa con la respuesta del defensor.

"Le pregunté a Layún si podía jugar despacio, me dijo no profe, venimos a correr el partido, fue a muerte ellos en lo suyo y nosotros a lo nuestro, tenemos ochco jugadores afuera y eso es lo que deberíamos destacar".

¿En qué momento se dio cuenta que Honduras estaba en el repechaje y le sorprende que la poderosa Estados Unidos haya quedado fuera?

"¿Poderosa en qué, en plata o en qué? le dije a los muchachos que Costa Rica y Trinidad estaban ganando, eso los motivó muchísimo".

"A los que creyeron un abrazo, mi cariño, mi gratitud, a los demás no, ya les conté la anécdota en el Alianza, 38 mil personas en el primer partido, me gritaban "Pinto la Puta que contrató" y yo no sabía".