EL DT mexicano Juan Carlos Osorio lamenta la eliminación de Estados Unidos

Juan Carlos Osorio, entrenador de la selección mexicana, lamentó la derrota que no lo dejaron invicto en la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia. De paso, lamentó que Estados Unidos, un país que ama mucho, no haya clasificado.

“Creo que en el primer tiempo con la superioridad numérica del medio centro controlamos el juego, generamos dos buenas opciones y dos buenos goles. No solamente vamos a analizar si no a mejorar a futuro si no a ampliar el marcador cuando nos vamos adelante”, dijo Osorio.

Ver: PRENSA MEXICANA DESTROZA A JC OSORIO

Honduras fue un equipo que nunca se regaló, buscó el resultado que necesitaba. “Jugar contra un equipo que la única posibilidad que tenía era ganar, creo que admite el debate porque el aspecto emocional es importante y allí habría que tomar decisiones sobre lo más importante”, analizó.

Y sigue: “Aparte de estos 25 jugadores tenemos en la nómina a 10 jugadores más y cada uno tiene que cumplir el plan de trabajo para competir por un puesto para ir al Mundial. Como dije anteriormente, este será un debate constante y en términos generales vamos a hacer una buena selección para ir al Mundial”.

Finalmente, el colombiano lamentó que Estados Unidos, el rival que les dio el pase al repechaje en el pasado mundial, no esté en Rusia. "Lamento lo de Estados Unidos que es igual a nosotros por su transparencia, fair play, una selección limpia y lastimosamente ahora no está”, cerró Osorio