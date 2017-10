Maynor: "De tanto tiempo que llevo en el fútbol, esta ha sido la vez que el corazón me ha palpitado"

El capitán de la Selección de Honduras Maynor Figueroa, se mostró emocionado por la clasificación de Honduras al repechaje. Asegura que el partido de esta noche ha sido uno de los más emocionantes en su larga carrera futbolística.



"Hemos dado un paso muy importante, obviamente creíamos que se podía lograr el objetivo, se dio lo del repechaje y al final fue merecido. Le agradecemos a Dios y a esta bendita afición que nos apoyó en todo", dijo.



Sobre el rival de el repechaje en el próximo mes de noviembre."Vamos a analizar a Australia que es lo que tiene, miraremos los vídeos de ellos tenemos tiempo para hacerlo".

Los jugadores que no pudieron estar en esta doble jornada eliminatoria."Era importante contar con los que estábamos, los que vinieron y estamos muy contentos por mantener esta ilusión viva".



"No hay palabras para hablar de los que no creían, sino en los que lo hicieron, un enorme agradecimiento a las personas que nos apoyaron esta noche, seguimos vivos y estoy feliz con cada uno de mis compañeros".



Maynor se emocionó y agradeció al público que los apoyó durante los 90 minutos."Esto fue lindo cuando estábamos cantando el himno y se apagaron los parlantes, uff eso fue increìble, se nos erizó la piel, de tanto tiempo que llevo en el fútbol, esta ha sido la vez que el corazón me ha palpitado, felices de tener a una afición que ha estado con nosotros".



"Esto fue un cierre de infarto, (se ríe) tristemente nos estamos acostumbrando y seguimos con vida. Cosas mejores vienen para la Selección".