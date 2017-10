Fenafuth aún no decide si Honduras viajará vía Chile o EUA a Australia

En la cúpula directriz de la Selección de Honduras ya se tienen estimados los escenarios que se manejarán para disputar el decisivo duelo de vuelta del repechaje intercontinental contra Australia.

Gerardo Ramos, gerente de la Bicolor, comenzó diciendo que no temen una sanción que no sea económica para el estadio Olímpico merced a la invadió de algunos hinchas sobre el final del choque con México.

"No creo, por invasión existirán multas pero no sanciones al estadio; en general no hubo violencia ni gritos homofóbicos, que es lo que más castiga Fifa; estamos sacando conjeturas, hay que ver qué pasa, jueves o viernes tenemos información de FIFA", advirtió el dirigente.

En relación a la planificación del viaje a suelo australiano, Ramos apuntó que "teníamos arregladas situaciones como el papeleo, a Malasia (para jugar con Siria) no necesitábamos visa, a Australia sí, ya tenemos ubicados consulados, inclusive hay uno honorario en Tegucigalpa, no extiende visa pero comenzaremos a hacer las gestiones y ver los consulados de los jugadores que están fuera de Honduras", arrancó diciendo al respecto.

Sobre ello, el directivo añadió que "ya teníamos un par de rutas listas, el profe verá las que corresponden, es un viaje larguísimo. Se viajará al día siguiente o si jugamos en la tarde esa misma noche; hay cosas que afinar, pero lo importante es que no estamos llorando", valoró sobre las dos vías que se manejan: Chile o Estados Unidos.

PARTIDO DE IDA Y DE PREPARACIÓN

Gerardo Ramos indicó que "el 2 de noviembre con seis o cinco días" de antelación sería el inicio de la preparación, esto con el total de la base, ya que pedirán apoyo a la Liga.

"Comenzaremos el lunes 30 sino el domingo por la noche; Emilio (Izaguirre) salió expulsado (ante Costa Rica), el equipo (Al Feiha) me pidió que lo mandara y les dije sí pero me los da desde el 30, esa comunicación es buena y lo voy a poder tener antes", lanzó.

Cerrando, Ramos expreso en cuanto al horario de la ida que "son detalles, Australia está al sur del globo terráqueo, me imagino que en estas fechas es verano para ellos, no estoy muy informado, cosa que haré ahorita y veremos qué nos conviene; hoy se hizo un gran partido en la noche y los jugadores rindieron igual".