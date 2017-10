Exárbitro Felipe Ramos Rizo: "Fifa no repite partidos por errores arbitrales"

Se abrió el debate. Medios internacionales como diario MARCA, explican que es posible que FIFA repeta el partido Panamá-Costa Rica luego del gol no existente que le dio el triunfo. Ya pasó con un juego entre Sudáfrica y Senegal, pero hay algo distinto en este juego, el error del árbitro es de apreciación y no de fallo de regla.

¿Existe la posibilidad de que la FIFA pueda repetir el juego Panamá-Costa Rica luego del gol que no existió?

Nunca la FIFA ha repetido partidos por errores arbitrales y difícilmente podría decidir que el juego (Panamá-Costa Rica) se juegue nuevamente, no va a pasar eso.

¿Por qué considera que no se haga? ¿Tomará medidas contra el árbitro?

No sé, es que el problema con la CONCACAF es que hay pocos buenos árbitros y Walter López está en lista para el Mundial, no sé si le van a poner una sanción o al asistente que fue el que validó el gol, eso le compete a Concacaf y eso va a repercutir para que este hombre vaya a la Copa del Mundo.

¿En los años que lleva en el arbitraje usted había visto casos parecidos a este que pasó en Panamá?

Lo que pasa es que los últimos partidos de la eliminatoria de Concacaf fueron muy mal arbitrados. En el juego de México y Honduras en San Pedro Sula hubo errores, en el juego Trinidad-Estados Unidos hubo un penal que no se sancionó. Las decisiones arbitrales influyen en todos los partidos y hay una crisis terrible.

¿Si la FIFA pudo repetir el juego eliminatorio Senegal-Sudáfrica por un error del árbitro, por qué no puede hacer lo mismo con éste de Panamá?

No sé cuál fue la causa por la que repitieron el partido, pero en los estatutos de FIFA, se es estipula que un partido no puede ser repetido por un error arbitral. Ese juego de Senegal es muy similar es por una posición que no es fuera de juego. No sé si la FIFA a solicitud de Estados Unidos pida que se repita el partido y si lo hace tendría que repetir los tres porque en los tres hay errores arbitrales. Es complicado el tema y hay que ver qué intereses se manejan, quizás por allí pese el tema de Estados Unidos y es complejo el tema de si lo repiten o no. Aunque en este caso el partido más grave es el de Panamá porque la pelota nunca entró, pero también en la jugada hay un penal sobre Blas Pérez y en la misma acción hay dos errores, no sé si eso permita que el partido se repita o lo dejen así porque hay un error clave a favor de Panamá. En este caso el que proteste tendría que ser Estados Unidos u Honduras porque empatando Panamá pasa directo.

El árbitro español Rafa Guerrero, analista del Diario MARCA dice que se puede repetir el partido porque hay precedentes. ¿Piensa igual?

Sí la FIFA decide lo pueden repetir, pero eso depende de la decisión que tome la FIFA, si decide repetirlo o tienen algún equipo que decida protestar, hay que esperar que decide.

¿Hay algún tiempo estipulado para interponer una protesta para pedir repetir este partido?

Esto tiene que ser inmediato, porque en el juego de Sudáfrica y Senegal dieron el fallo rápidamente. Existe la posibilidad de repetirlo, pero directamente no puedo confirmarlo. Si ya repitieron uno, puede existir la posibilidad de que repitan este juego.

¿Considera que es necesario que la tecnología se aplique ya en juegos eliminatorios?

Bueno en estas jugadas claro que sí, en esas y otras. En los tres partidos eliminatorios hubo errores arbitrales y creo que en los tres juegos fácilmente hubiese intervenido el VAR porque esto que pasó en Panamá es más grave porque el asistente no tiene la capacidad y creo que se confundió cuando la pelota pasó por fuera y da el gol. La pelota pega por afuera de la maya y eso lo confunde y da el gol válido. No dudo que pueda existir la posibilidad que la Fifa pueda repetir el partido. En el otro partido de Senegal fue por un fuera de lugar, pero este de Panamá es más grave porque la pelota nunca entró, es el mismo caso, allá se evita un gol y acá se da, pero hay un penal clarísimo sobre Blas Pérez. Hay que esperar si la FIFA considera esa doble falla para ver si repite el partido porque en el juego de los africanos es un descaro lo que hizo el árbitro asistente cuando no hay fuera de juego. Hay que ver si ese tema puede influir en la repetición del partido por la FIFA.