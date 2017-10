Federación de Honduras no protestará ante FIFA gol fantasma de Panamá

José Ernesto Mejía, Secretario de la Federación de Fútbol de Honduras, aseguró que en este instante el Comité Ejecutivo está agotando todas sus energías planificando el juego del repechaje contra Australia.

Lo que sí preocupa a los federativos es la multa que podrían recibir por invasión de la cancha del estadio Olímpico.

"Nosotros esperamos que la sanción sea económica, afortunadamente el informe del comisario fue objetivo. Lo que señaló es que hubo invasión de cancha, pero que la seguridad controló la situación. No hubo ningún tipo de peligro. Con ese informe creemos que la sanción que habrá será de orden económica" señaló.

ESCÁNDALO MUNDIAL: ASÍ CUENTA LA PRENSA GOL FANTASMA DE PANAMÁ

Sobre la posibilidad de que EEUU proteste el partido Panamá-Costa Rica para que el juego se repita, Mejía señaló que "la posibilidad existe pero los errores de apreciación no son apelables y siempre ha sido así. Hay antecedentes por ejemplo la mano de Henry contra Irlanda, fue una protesta que al final no prosperó pero ellos están en todo su derecho de hacerlo".

"Nosotros hemos estado viendo ese caso, pero es un tema que no nos compete tanto porque estamos más enfocados en el repechaje. Lo que dejo claro es que los errores de apreciación no son apelables. Nosotros estamos concentrados en el juego contra Australia y no estamos pensando en nada más que eso".

Sobre la ausencia de Alberth Elis y Maynor Figueroa, el Secretario comentó que están estudiando las leyes para ver si se puede contar con los titulares para los encuentros de la repesca.

"Estamos viendo reglamento de FIFA si es que en esta fase de repechaje se limpian las tarjetas" finalizó.

"FIFA DEBE REPETIR EL PARTIDO PANAMÁ-COSTA RICA"