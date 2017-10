Maynor Figueroa: "¿Por qué hablar de los que no quisieron estar?"

Maynor Figueroa el capitán de la Selección Nacional, fue directo al decir que en el repechaje tienen que jugar los que pelearon en el cierre de la eliminatoria.

El futbolista dice que hay que alabar a los guerreros que se jugaron la clasificación con valentía. A su salida del aeropuerto Toncontín, el central comentó: "Creo que protagonistas fuimos todos, estamos muy contentos por lo que estamos viviendo. En los últimos partidos mostramos lo que realmente somos, gracias a Dios dimos un paso importante y buscamos la clasificación directa pero no se pudo".

Maynor afirmó que hubo una mejoría en el estilo de juego de Honduras en los partidos finales del hexagonal y ello se notó."Fuimos ganando confianza, convencimos de que teníamos capacidad. Corregimos errores. La mejoría se notó, sacamos resultados importantes como para pelear el cupo directo. Vamos a encarar estos dos partidos a muerte".

Agregó que "Por lo que veníamos haciendo hace dos jornadas creo que lo que hizo contra Estados Unidos fue bueno y el Trinidad y Tobago también fue excelente. Siempre estuvimos con esa incomodidad de haber perdido puntos en casa pero nunca bajamos la cabeza. Condiamos en Dios y en nosotros, luchamos hasta el final. Ahora buscamos la clasificación".

Figueroa comentó que se sintieron muy mal luego de recibir el primer gol de México ya que eso mataba sus aspiraciones. "Había impotencia y frustración porque queríamos irnos al descanso con un marcador a nuestro favor. Tanta ansiedad nos llevó a cometer errores que pagamos caro pero estando en el camerino sabíamos que teníamos todo a nuestro favor y levantó nuestro ánimo. A Dios gracias pudimos revertir el marcador".

Figueroa se perderá el duelo contra Australia porque acumuló su cuarta cartulina amarilla. "Lamentable y más de la forma como me muestran la amarilla parecía que ya estuviera arreglado, lo lamento mucho porque no es que yo dañé a alguien en una jugada. Estaba afuera esperando mi ingreso y me muestran amarilla. Vamos a estar a disposición para el segundo partido".

El capitán reconoce que los repechajes serán complicados en esta clasificación independientemente de los rivales. "Cualquiera que sea será difícil. Yo pienso que el repechaje es difícil para ellos y para nosotros. Hay que seguir creciendo, enfocándonos y el resultado se nos va a dar" señaló.

Por último, Maynor reveló que los jugadores que lucharon en el hexagonal por la Selección Nacional, son los que deben jugar la repesca y no llamar a los que rechazaron la Bicolor.

"¿Porqué hablar de los que no quisieron estar? y ¿porqué no alabar a los que sí estuvieron?. Yo solo tengo palabras de felicitación para los compañeros que han estado en el proceso y en estos partidos. Los que no han estado pues sus motivos han tenido. Nosotros siempre vamos a estar para la Selección. Finalmente el DT será quien tome una decisión"