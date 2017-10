En Australia ven a San Pedro Sula como "infierno" y la llaman "capital de los asesinatos"

Luego de confirmarse a Honduras como rival de Australia en el repechaje rumbo a Rusia 2018, medios de aquel país han informado este miércoles el ambiente hostil que le espera a los "Socceroos".

Además lo relacionan con los hechos violentos que en los últimos años han puesto a San Pedro Sula como una de las ciudades más peligrosas del mundo, algo que a ellos le impacta debido a que son una de las naciones menos violentas en la tierra.

"Una Honduras hostil, una prueba brutal espera a Australia", titula este miércoles la nota de The World Game, uno de los medios deportivos más leídos en aquel país y han tomado experiencias de otros futbolistas extranjeros que han venido a Honduras a disputar partidos de eliminatoria.

Para el caso, este medio tomó con referencias declaraciones del futbolista Andre Hainault de Canadá quien en el 2008 tuvo la oportunidad de visitar el estadio Olímpico.

"Probablemente sea el ambiente más hostil en el que he jugado. Puedo recordar salir y había un túnel enjaulado y la gente se estaba subiendo por todas partes sacudiéndo (las mallas)", dijo sobre un partido eliminatorio en San Pedro Sula en septiembre del 2008 el cual perdieron 3-1.

"La ciudad es conocida como la "capital del asesinato en todo mundo" hasta principios de 2016, cuando Caracas, Venezuela, eclipsó su altísima tasa de homicidios", describe el medio sobre San Pedro Sula.

La afición de Honduras es de las más apasionadas en Centroamérica, pero no se registran actos violentos como informan en Australia.

Además ponen como referencia la pasión con la que se vive el fútbol en este país que desató la "guerra del fútbol" contra El Salvador en 1969, aunque aceptan que en este caso habían temas más profundos que hizo estallar esta pelea entre ambas naciones.

"Los Socceroos van camino a una de las ciudades más peligrosas del mundo", titula también el The Sydney Morning y agrega en su nota: "San Pedro Sula, hasta hace poco tiempo, tenía estadísticamente la tasa de asesinatos más alta del mundo fuera de una zona de guerra. El año pasado, tenía una tasa de homicidios de 112 personas por cada 100.000".

"La atmósfera de los partidos en Honduras es famosa y hostil. Será una de las situaciones más difíciles que el técnico Ange Postecoglou ha enfrentado", advierten.

En Australia hacen eco del alto índice de homicidios en San Pedro Sula.

"ES UN INFIERNO, NO PUEDES IMAGINAR LO QUE ALLÍ PASA"

Por su parte el periódico News recoge una entrevista del ex entrenador de la selección de Australia, el alemán Holger Osieck, quien de 1998 a 2003 dirigió a la selección de Canadá y tuvo la oportunidad de visitar varios países de Centroamérica, pero menciona estricamente a Honduras, México y Costa Rica.

"Para jugar no sólo es contra México, sino que vas a Honduras, Costa Rica y a veces es un infierno, no puedes imaginar lo que pasa allí. Me gustaría ver algunos de los equipos europeos jugar allí bajo estas condiciones. Te ponen en la selva y luego a 2000 metros de altura, los aire acondicionados que no funciona en el hotel, no se puede cerrar las ventanas, tienes los mosquitos por todas partes en la comida", relata.

El entrenador alemán Holder Osieck afirma que venir a México, Honduras o Costa Rica es in infierno.

"Tienes ruido fuera del hotel, la gente se queda toda la noche en las calles, los tambores y trompetas, luego en los juegos con faltas imprudentes, no es fácil"., recuerda.

QUERÍAN A PANAMÁ Y NO A HONDURAS

Por su parte el periodista australiano de Fox Sport Daniel Garb informa que la Federación de Australia deseaba a Panamá como rival en el repechaje y revela los motivos. "Ellos (la FFA) querían Panamá, hay mucho más logística en términos de viajes, campos de entrenamiento, hoteles", dijo.

"Honduras es, como dicen sin rodeos, áspera. Puedes verlo ahora, los fans abusan cuando llegan los rivales; les lanzan piedras en el hotel por la noche, todos son trucos sucios", informó el periodista.

¿VENDRÍAN A NICARAGUA?

Según medios de Australia, la Federación de Fútbol de ese país analiza venir días antes a Centroamérica y hacer la misma dinámica que tuvieron en el 2005 cuando enfrentaron a Uruguay en el repechaje.

En esa ocasión viajaron a Argentina para aclimatarse, esta vez Australia analiza concentrarse unos días en Nicaragua ya que lo consideran el país más seguro de Centroamérica y con condiciones climáticas similares a Honduras.

Con esta imagen, Fox Sport Australia ilustra su nota de que vienen a un infierno a Centroamérica.

SORPRENDIDOS POR LA "LLUVIA DE PECES"

En Australia ven con asombro que en Honduras se informa sobre una lluvia de peces en la ciudad de Yoro. "Se dice que la lluvia peces se da por lo menos una vez al año en la ciudad hondureña de Yoro, hay un festival para celebrar el aguacero inusual", escriben.

¿QUÉ DICEN SOBRE ISLAS DE LA BAHÍA?

Las Islas de la Bahía es el segundo arrecife de coral más grande del mundo, detrás de la Gran Barrera de Coral.