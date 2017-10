Juan Carlos Osorio es candidato para dirigir selección de Estados Unidos

Luego de la espantosa eliminatoria que los llevó a quedar eliminados de la Copa del Mundo de Rusia, Estados Unidos busca un recambio en la dirección técnica y al mirar que los entrenadores sudamericanos tienen éxito en Concacaf, han pensado en Juan Carlos Osorio como recambio de Bruce Arena.

La prestigiosa revista Sports Illustrated, ha publicado un artículo en el que explican que la Federación de Estados Unidos, presidida por Sunil Gulati, está pensando en Osorio, actual entrenador de México y que los calificó primeros al Mundial, para dirigir al equipo de las barras y las estrellas.

El medio norteamericano hace un énfasis en Osorio quien conoce el medio y tiene un sentimiento hacia Estados Unidos, conoce su cultura y su fútbol por lo que le vendría bien al cuadro norteamericano que no perderá el tiempo y pronto comenzará su maquinaria para apostarle al Mundial de Catar.

LOS OTROS CANDIDATOS DE PESO

No solo Osorio es candidato al banquillo de Estados Unidos. Sports Illustrated habla también de nombres como el de Roberto Martínez, actual entrenador de Bélgica y que llevó al Wigan de Inglaterra a ganar la FA Cup ante Manchester City en 2014.

En la lista incluyen a entrenadores como, Peter Vermes, técnico del Sporting Kansas City, Tab Ramos, timonel de las selecciones menores, Gerardo Tata Martino, Patrick Vieira, Marcelo Bielsa, David Wagner y Thomas Tuchel, éste último de la escuela alemana y extécnico del Borussia Dortmund.

Los medios de comunicación de Estados Unidos también cuestionan al presidente de la US Soccer, Sunil Gulati, pues en su gestión en los últimos años, no se logró clasificar a los dos últimos Juegos Olímpicos y ahora el gran fracaso de esta generación que no estará en el Mundial de Rusia.