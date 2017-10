Alexander López, el nuevo cerebro de la selección de Honduras

Jorge Luis Pinto y la selección de Honduras a lo largo de toda la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018 no gozó de un jugador creativo, un futbolista que agarrara el balón en el medio campo y fuera el que dirigiera la ofensiva, pero en el cierre dijo presente Alexander López.

El jugador del Olimpia tuvo la confianza de Pinto para los juegos ante Trinidad y Tobago y Estados Unidos en la que realizó un gol y una asistencia.

Con la baja de Mario Martínez y Roger Espinoza, López era el encargado de ser el creador de fútbol en el medio campo y empezó con pie derecho.

Para los dos últimos juegos ante Costa Rica y México se perfiló como el titular, el jugador que tomara el balón y diera el pase para que los delanteros terminaran el trabajo.

Ante los 'Ticos' los nervios traicionaron al jugador del Olimpia, no pudo dar una asistencia, no fue un mal juego, pero no como todos lo esperaban.

Pero contra México volvió a aparecer, Alexander López dio la asistencia a Alberth Elis para que anotara el primero de los tres en la cancha del estadio Olímpico.

En cuatro juegos con la 'Bicolor', el volante logró dos asistencias y un gol. Para agregar tuvo la fortuna que de 12 puntos en disputa, se consiguó 8.