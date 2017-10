Fenafuth no se rinde y gestiona otras fechas para el repechaje ante Australia

La Federación Nacional de Fútbol de Honduras (FENAFUTH) ya esperaba que la FIFA oficializará el 10 y 15 de noviembre como las fechas para los juegos de repechaje ante la selección de Australia.



El secretario de la Fenafuth José Ernesto Mejía, detalló la razón de esta decisión por parte del máximo organismo del fútbol y también que los trabajos de logística para dicho juego, van avanzados.

FIFA DA FECHAS PARA PARTIDOS DE REPECHAJE ENTRE HONDURAS Y AUSTRALIA



“Existe la límitante de la ventana (plazo) FIFA que se abre por reglamento el viernes, no puede ser antes y es un tema de reglamento, así nos contestaron. Estamos preparando toda la logística, obviamente nos hubiera gustado tener un poco más de tiempo, de todas formas Australia y nosotros viajamos el mismo día, el 11 saldrá la selección y llegará el 13, ellos tal vez lleguen antes, van en un vuelo chárter”.



Mejía confirmó que no se han quedado de brazos cruzados sobre las gestiones para jugar en otras fechas que permitan más tiempo de descanso.



“Seguimos haciendo gestiones para extender las fechas aunque no las podemos hacer públicas, aunque no se sabe la protesta, es una decisión reglamentaria que se maneja, sin embargo estamos diversos tipos de gestiones que esperamos den resultado. Tenemos ya casi tres semanas de estar trabajando en toda la logística, eso no nos agarra desprevenidos y teníamos considerada esa fecha porque gente de la FIFA nos había comentado”.



Así mismo, Mejía aclaró que la fecha del 6 y 14 de noviembre nunca fue manejada por la FIFA. “Se manejó en la prensa que esa era la fecha, pero FIFA nunca informó sobre las fechas del 6 y 14, en la página de FIFA nunca existió tal fecha, fue un tema de medios, nosotros seguimos con las gestiones, aunque es muy difícil y poco probable que se pueda mover”.



¿Sabía usted que el repechaje entre México y Nueva Zelanda se jugó un 13 y 20 de noviembre? Le preguntamos al federativo y éste nos contestó: “Sí, habíamos visto varios datos como ese pero la reglamentación ha cambiado, todo eso se los hicimos saber a FIFA y ellos nos indicaron que es un tema de reglamento de la Copa del Mundo y de las fechas donde se abren las ventanas, estamos tratando de conseguir un poquito más de tiempo pero es complicado”.



HORA DEL JUEGO EN SAN PEDRO SULA



Para finalizar, Mejía dio pequeños detalles sobre el viaje a territorio australiano y oficializó la fecha en que establecerán la hora del partido ante los “Socceroos” en San Pedro Sula.



“La selección estará llegando el lunes 13 de noviembre a Sídney pero esa logística se está definiendo, la hora del partido en San Pedro Sula se definirá el martes en sesión de comité ejecutivo, todo esto tras la decisión que tome el profesor Pinto con los jugadores que lo van a determinar, el profesor les solicitó a los jugadores que dieran su opinión”.