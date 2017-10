Fifa dará a Honduras 3.6 millones de lempiras para el viaje a Australia

Gerardo Ramos es el hombre encargado de preparar la logística de la Selección Nacional de Honduras en este histórico repechaje frente a Australia por un boleto al Mundial de Rusia 2018.

Una de las cosas que más problema causará es que la Bicolor prácticamente sólo tendrá dos días de entreno en suelo australiano, movilizarse en vuelo chárter está descartado.

“Nos cambia todo y tenemos que llegar lo más pronto posible después del juego, eso nos da sólo dos días de entreno y reconocimiento, el 13 y 14. No podemos hacer vuelo chárter porque cuesta más que 550 mil dólares y eso no se puede pagar, vamos es un vuelo normal”.

Ramos sí ve esta decisión de FIFA como una imposición, el vuelo está asegurado vía Estados Unidos y no por Chile como se manejó.

“Es que es una imposición de FIFA, no es cómo lo veamos. No sé porqué y no me explico la razón para que lo hayan puesto en esa fecha. Alguien escucha que de Los Angeles a Sídney son 15 horas y de Santiago a Sídney son 12 horas pero debemos ver cuánto nos cuesta llegar a Sudamérica, es más fácil y menos costoso llegar a Estados Unidos que a Sudamérica, acá van 47 personas”.

El gerente confirmó que la FIFA sí aportará económicamente a la federación en una gestión que ronda los 450 mil dólares, alrededor de 10 millones de lempiras. “Nos van a dar 150 mil dólares (3.6 millones de lempiras) para boletos aéreos”, cerró.

Emilio Izaguirre será el primer legionario en llegar a Honduras, lo hará el 30 de octubre, el martes en reunión se comité ejecutivo se definirán las fechas de microciclos.