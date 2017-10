Eddie Hernández: “Un pastor me dijo que anotaría frente a Costa Rica y México”

Eddie Hernández se convirtió en una de las figuras de la Selección Nacional en los duelos ante Costa Rica y México.

Ya con mucha tranquilidad tras los sucedido en la eliminatoria, el jugador de Motagua confesó lo que haría si Dios lo lleva al Mundial y que él recibió un mensaje del Todopoderoso en esta doble fecha FIFA que nos dejó como saldo jugar ante Australia el repechaje.

¿Cómo vives este momento después de los pasó con la Selección Nacional?

Bien y contento pero eso ya quedó ahí porque falta lo más importante, la alegría todavía no está completa así que hay que trabajar fuerte en el equipo antes del llamado y esperamos llegar en óptimas condiciones para estar en esos dos partidos que van a ser muy cruciales para nosotros, una vez sacando esos dos partidos la alegría será completa.

¿Crees que los dos goles que anotaste te sirven para ser tomado en cuenta como titular ante Australia?

No sé, uno trabaja el día a día, yo puedo tener un rendimiento en una semana y la próxima puede cambiar. Eso ya el profe Pinto lo va a mirar si puedo salir jugando o no, hay compañeros que hacen las cosas bien y hay que respetar.

¿Eres un creyente de Dios, cierto?

Sí, mucho. Soy hijo de Dios y me congrego seguido, esa fue la base de estos dos últimos partidos, que el grupo se aferrara a Dios, nosotros hablamos mucho dentro de la concentración que la fe no se tenía que mover, incluso hicimos un grupo con (Cristhian) Altamirano y eso ayudó mucho porque le pedimos a Dios.

Eddie Hernández en el juego contra México en el estadio Olímpico.

Hay quienes le hacen promesas a Dios. ¿Tú le has hecho alguna si clasificas al Mundial?

Sí. Cuando uno hace promesas con Dios hay que cumplirlas y le hecho varias que las he cumplido y también tengo una que yo espero se pueda cumplir, le he dicho a Dios que si me da la bendición de ir al Mundial yo seguiré adorándole, creyéndole y sirviendo como hijo de Dios.

Eddie, yo vi un vídeo del panameño Luis Tejada donde él aseguró que Dios le había dicho que irían directos al Mundial ¿Tú has sentido esa certeza que Dios te responde?

Sí, hay un testimonio ahorita con la Selección, podrán creer mucho o no pero en el partido que jugamos contra Platense y que nos remontó, llegó un pastor a predicarnos y ese día él me dio palabra que yo iba a anotar con Costa Rica y contra México y ahí está el resultado, Dios cuando habla hay que creerle

¿Y no dudaste de eso?

No, en ningún momento dudé porque le he pedido al Señor por esta oportunidad durante mucho tiempo y gracias a Dios que se me dio de muchas maneras increíblemente, la no venida de “Choco”, la no venida de Rony y después la lesión de (Ovidio) Lanza que tal vez muchas personas no saben pero Lanza es que el iba jugando ante Costa Rica, no era yo.

Justamente eso te iba a preguntar, ¿cómo fue eso?

Sí, Lanza iba a jugar y cuando se lesionó de broma en broma yo le decía a Amado (Guevara) que hablara con el profe Pinto para que me pusiera a jugar, entonces Amado sólo se echaba a reír y me decía que estuviera tranquilo que ya me iba a llegar mi oportunidad.

Cuando se da lo de la lesión no te voy a decir que me alegré porque es malo que uno se alegre que le pasen ese tipo de cosas a un compañero, pero el profe ya no tenía otra alternativa y me tenía que poner a jugar. Cuando se da, Amado se me acercó y me dijo que debía aprovechar la oportunidad, yo le dije que estuviera tranquilo que tenía el respaldo de Dios.

¿Siempre hubo mucha confianza en el grupo?

Sí, incluso después del partido ante Costa Rica varios compañeros me dijeron que sabían que yo iba a golear, la jugada del gol incluso se practicó en varios entrenamientos y salió perfecto

Eddie Hernández en el partido de Costa Rica le anotó a Keylor Navas.

Ya más tranquilo, ¿crees que debiste haber marcado a Waston? Te lo digo porque estabas en otra posición.

Se me cruzó por la mente pero fue una jugada muy rápida, cuando veo a Ruíz con el balón me voy al área y como veo que iba a centrar con la derecha pensé que no le pegaría fuerte y por eso me quedé en el primer poste para rechazarla, después soltó un globo y pues le cayó a Waston, fue algo fuerte, pero gracias a Dios le ganamos a México

¿Qué harás para estar ante Australia e ir al Mundial?

Oración, ayuno, asistencia, convicción y creerle a Dios, no dejar de asistir a la iglesia porque él es el camino y seguramente nos ayudará a estar en el Mundial.