Kendall Waston: "Los goles a Honduras fueron por revancha propia"

Se corría el minuto 90+4 en el estadio Nacional San José, Honduras estaba asegurando tres puntos valiosos, pero al 90+4 en un centro por derecha Kendall Waston se levantó y de cabeza puso el 1-1 definitivo con el que Costa Rica se clasificó al Mundial de Rusia 2018.

Waston fue el verdugo de la Bicolor, marcó el empate en San Pedro Sula y en la vuelta en suelo tico. Esos puntos terminaron pesando y poniendo al equipo catracho en la repesca contra Australia.

El espigado defensor habló con DIEZ de lo que vivió esa noche, de lo que hará con la camisa y los tacos que vistió y cuenta el nombre del jugador hondureño que le escribió tras el partido.

¿Cómo fueron las horas posteriores a convertirte en el héroe de Costa Rica?

Fue una noche muy especial, me costó dormir porque sabía que nos jugábamos el pase al Mundial y teníamos esas ansias. Traté de mantenerme tranquilo, orarle mucho a Dios y me diera paz.

¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza tras anotarle a Honduras y asegurar el boleto?

Wow, sinceramente después de ese gol mi mente quedó en blanco. Solo era alegría total y la celebración se dio, corrí como loco porque no sabía en qué pensar. No creía que estaba pasando eso, la verdad fue un momento especial.

¿Qué cambió después de ese día para usted, es más famoso?

No me siento más famoso, sino bendecido por Dios y agradecido por la oportunidad de cumplir el sueño de clasificar a un Mundial y ahora espero estar bien allá.

¿Qué palabras que le dijeron en ese momento especial no olvida?

Ese día cumplí cincos años de casado y fue un lindo regalo.

La camiseta, los tacos y la pelota. ¿Qué hizo con ellos, porque no fue un día cualquiera?

La camiseta y los tacos los guardé porque los pondré en un cuadro.

Tomó de hijo a Honduras, le hizo en los dos partidos. ¿Cómo logró quitarse marcas hasta de cuatro jugadores?

En Honduras fue complicado pese al clima que tuvimos. ero en Costa Rica fue más difícil porque ya me conocían y marcaban bien. El profesor Pinto es muy inteligente y sabía de cada uno de nosotros. Ellos estaban concentrados tratando de cerrar el partido, allí fue un despiste, un segundo y pude anotar.

¿Haber dejado llorando al equipo de Pinto fue una revancha porque lo dejó fuera del Mundial de Brasil?

No, para mí en Costa Rica se ha hablado de que si le tengo rencor o fue revancha, para nada. Con el profesor Jorge Luis Pinto siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que me dio. Tomo mi responsabilidad de no haber aprovechado cuando estuve con él y tuvo que tomar decisiones. Pero estos goles son revancha propia, porque quiero aprovechar el presente y por el dolor que sufrí por no haber ido a Brasil fue que me propuse entregarlo todo en las próximas eliminatorias.

¿Algún hondureño le escribió para decirle: Mae nos mataste?

Deiby Flores, con quien me llevo bien me escribió. Estuvo feliz por mí, pero siempre apoyando a su Selección.

¿Si le dieran a escoger, a qué selecciones le gustaría enfrentar en la fase de grupos?

Está difícil, ahorita no tengo preferencias. Jugar un Mundial es un privilegio.

Repetir lo que hizo Costa Rica en 2014 puede ser un gran peso o una motivación, ¿no temen que eso les juegue en contra?

No, vamos a seguir con la mentalidad tratando de esforzarnos más y marcar una nueva historia en favor de Costa Rica.