Quioto: "Intentaremos pegar primero en casa para ir tranquilos a Australia”

El delantero y goleador de la Selección de Honduras, Romell Quioto, habló para la cadena ESPN sobre los complicados partidos que tiene la Bicolor ante Australia y de su primer año en la MLS.

Quioto fue claro al expresar que están ante dos finales para ir a Rusia y se van a morir en la cancha por el boleto. Habla de sacar una buena ventaja en casa. Le preocupa el largo viaje de 23 horas a Sidney para el juego de vuelto.

Llegada al Houston Dynamo: "Me he sentido bien aquí, muy contento de haber llegado a un club como este. Desde que arribé he querido hacer cosas grandes y poco a poco lo vamos logrando".

Gol clave contra Minnesota: "Inicié muy bien, fue una gran temporada, anotando goles, grandes partidos, luego me lesioné y me costó recuperarme para volver a encontrarme con el gol, estuve trabajando y pude encontrarme con el gol contra Minnesota y eso fue importante para ganar confianza".

Postemporada y enfrentar a Chicago: "El equipo está bien, todos estamos bien, conscientes de lo que nos estamos jugando, sabemos de lo difícil que es esta liga y lo importante que es para nosotros ganar el domingo contra Chicago Fire que nos da la posibilidad de seguir escalando en la tabla y nos dará la posibilidad de cerrar los playoffs en casa".

Sobre el triunfo ante México y el pase al repechaje: "Fue muy emocionante anotar y saber que le estaba dando la victoria a la Selección y que con ese gol nos estábamos clasificando al Mundial. De pronto nos dimos cuenta que íbamos al repechaje y al menos tenemos la oportunidad de pelear en estos dos partidos y hacer todo lo posible para estar en Rusia".

Mentalidad para el repechaje ante Australia: "Estamos bien, tanto en lo grupal como en lo personal y anímicamente estamos muy bien. Estamos conscientes que estos dos partidos son dos finales para nosotros y tenemos que darnos cuenta que sí queremos ir al Mundial hay que ganar y no cometer errores que nos pueden dejar al margen de Rusia. Van a ser partidos duros, difíciles, vamos a intentar pegar primero en casa para ir más tranquilos a Australia".

El largo viaje a Australia: “Es algo muy complicado para nosotros ya que no somos una selección que puede contar con un vuelo chárter con todas las comodidades para poder viajar a Australia. Las fechas han sido muy cortas, pero independientemente de eso estamos preparados para afrontar este reto y tratar de salir adelante".