Ricardo Canales "Estoy a 180 minutos para asistir a otro Mundial"

El tercer portero de la Selección de Honduras, Ricardo Canales, vive a plenitud el repechaje ante Australia el próximo 10 de noviembre en el Olímpico Metropolitano.

Fenafuth confirma hora para la ida de repechaje Honduras-Australia

Canales integró la lista de convocados por Reinaldo Rueda al Mundial de Sudáfrica 2010 y también formó parte de los microciclos de Luis Súarez en Brasil 2014, pero no estuvo en la Copa del Mundo. Ahora está en lista de Jorge Luis Pinto.

"Estoy a 180 minutos para asistir a otro Mundial en mi carrera, me gustaría cerrar mi carrera con broche de oro y en mi vejez recordar que estuve en dos Mundiales de fútbol, eso indicaría que fue bueno mi paso por el fútbol. Aunque no he jugado en un Mundial, estar allí es emocionante", explicó.

El "Gato" como lo apodan en el fútbol por su espectaculares voladas reiteró. "He tenido la gran bendición de vivir un Mundial, es algo inigualable, espero volverlo a vivirlo en Rusia, ojalá Dios me permita llegar. En la Selección somos una familia, con la mayoría de jugadores somos de la misma generación y de la Costa Norte".

El experimentado meta de 35 años de edad y una enorme trayectoria hizo una promesa que cumplirá si la Bicolor clasifica a la gran cita orbital, sin embargo no quiso adelantar el concepto.

"Si clasificamos al Mundial de Rusia cumplirá la promesa que he hecho, no puedo decir de qué se trata, pero si ganamos el repechaje contra Australia la voy a cumplir, voy a esperar que se juegue la etapa de la repesca".

Sobre el rival que llegará a tierras hondureñas cinco días previo al trascendental partido explicó.

"Australia llegará antes del partido para adaptarse al ambiente del país, pero es más difícil acomodarse al calor que al frío, creo que eso les pesará, hay que sacar diferencia en casa para el juego de vuelta. Australia es un buen equipo, sabemos de lo que se juegan".

VIBRAS PARA "BUBA" LÓPEZ

Al conocer la noticia de la operación de su colega José Luis "Buba" López, quien se perderá ambos partidos ante los "Canguros", reaccionó triste pero con mensajes de aliento.

"Lastimosamente "Buba" será operado, le deseo lo mejor y una pronta recuperación en algo que le provocaba mucho dolor, le mando un saludo, un abrazo, que pueda recuperarse para que vuelva a ser el gran arquero que es".

"En mi carrera he aprendido que en mi puesto sólo juega uno y hay que apoyarlo a muerte, sobre todo vivirlo como que fuera uno el que está en la cancha porque cuando toque el turno esperar lo mismo del compañero. No jugar no me pone mal, me dedico a trabajar y si he estado en la Selección es porque me he esforzado con mucha disposición", cerró