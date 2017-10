Los jugadores a seguir que nos deja esta Sub-17 de Honduras después del Mundial

La Sub 17 de Honduras, aunque clasificó a octavos de final, no se limpiará la cara de fracaso así de fácil. Los dirigidos por José Valladares recibieron 14 goles en la justa mundialista y no mostraron un buen nivel de juego.

De este Mundial de la India, la selección debe sacar un balance, pues el papel no fue lo que se esperaba.

Se jugaron cuatro duelos, de los cuales hubo tres derrotas, todas por goleadas y nada más un triunfo, saldado con un 5-0 ante, probablemente, la peor selección del Mundial; Nueva Caledonia.

Japón nos endosó seis; Francia cinco y Brasil tres para hacer un total de 14 goles, bastante para ser una competencia tan importante como un Mundial y más aún teniendo en el banco a un técnico experimentado con tres campeonatos de este calibre dirigidos.

Honduras debe sacar lo positivo de este Mundial. De esta generación hay futbolistas bastante interesantes que hay que ponerles la lupa para procesos siguientes:

Everson López

Mediocampista del Motagua. Mostró calidad en el medio del campo como generador de buen juego en este Mundial Sub-17, es polifuncional y tiene bastante llegada a marco; además de buen golpeo de balón.

Gerson Chávez

Este contención del Real España fue de las gratas sorpresas en el mediocampo hondureño. Su buena distribución de juego y recuperador de balones lo ponen como candidato a seguir.

Luis Palma

El jugador del Vida de La Ceiba, que ya debutó con gol en el Torneo de Liga Nacional, fue de los mejores de este Mundial. Su remate de larga y ia distancia es uno de sus fuertes.

Patrick Palacios

El delantero del Real España no necesita carta de presentación. También debutó en Liga Nacional con gol y marcó tres goles en esta Copa del Mundo. Con más trabajo podría ser un delantero importante para selecciones futuras.

Carlos Mejía

El futbolista ofensivo del Vida de La Ceiba es otro que no necesita introducción a que sepan quién es. Tres goles en la Copa del Mundo, uno de ellos a Francia, hablan de su basta calidad.