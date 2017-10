DT de Australia: "La información que sale de Honduras no es buena. No suena atractivo"

El entrenador de los "Socceroos", Ange Postecoglou, ha abordado este viernes de Australia el tema sobre su futuro como seleccionador una vez terminen los juegos de repechaje contra Honduras.

Los informes de una posible renuncia circularon luego del triunfo global de Australia por 3-2 sobre Siria y ahora trata de enfriar las cosas con sus declaraciones.

"Fue la primera pregunta que me hizo mi esposa cuando llegué a casa al día siguiente también", dijo Postecoglou sobre las especulaciones sobre su futuro.

"Obviamente ha sido un tema de debate y para mí ha cumplido su propósito porque ya nadie habla de los terceros. Ciertamente se ayudó en esa área, nadie está hablando del congreso (de fútbol de la Federación), por lo que David (Gallop, presidente de la Federación) está realmente feliz.

ESTE ES EL PROBLEMA QUE ENFRENTAN AUSTRALIANOS PARA VIAJAR A HONDURAS

Trató de cerrar este tema de una buena vez de cara a los compromisos con Honduras. "Este es el honor más grande que podría tener. Me encanta cada minuto de entrenar a mi país. Sé que estoy en un lugar muy especial y me encanta cada minuto. Lo más importante es que hagamos el trabajo en los próximos dos juegos. Todas las otras cosas, ya sea por la forma en que el equipo juega, o por mí, o lo que voy a hacer, es solo ruido que no se infiltra en mí y ciertamente no se infiltra en el campamento del equipo", dijo.

El entrenador de Australia reconoce que no espera un ambiante amigable durante su visita en Honduras.

SOBRE EL AMBIENTE "HOSTIL DE HONDURAS" DEL CUAL SE HABLA EN AUSTRALIA

Ange Postecoglou está bien informado de todo lo que los medios australianos han hablado de Honduras y los temas de violencia, muertes y hostilidad de los aficionados cuando juega Honduras, el DT cree que puede sacársele ventaja a este tema.

"No sé quién está en su oficina de turismo (en Honduras), pero la información que sale de Honduras no es buena. No suena atractivo", bromeó Postecoglou.

Y agregó: "Va a ser apasionante. Va a ser hostil. Pero es una Copa del Mundo la que está en juego. Es lo que quieres. No vamos a ir allí para una ópera", dijo.

Ange se ha jactado de la logística con la que se gtrabaja en la selección de Australia de cara al laro viaje que harán hacia Honduras. "Somos el equipo nacional mejor organizado del mundo. Nos respaldaría contra cualquiera", dijo.

"Es una ventaja para nosotros ese ambiente. Hemos enfrentado algunas condiciones bastante desafiantes durante toda la campaña de la Copa del Mundo. Mientras las personas se preocupan por lo que vamos a enfrentar allá, en lo que no están pensando es en que el viaje de regreso va a ser difícil", explica.

Y precisamente sobre eso: "Creo que será una ventaja para nosotros, en términos de preparación física y psicológica, creo que estaremos muy por delante de ellos".

