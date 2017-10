Presidente de Fenafuth cree que Jorge Luis Pinto debería continuar hasta Qatar 2022

El presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, Jorge Salomón, aceptó que lo mejor para el país es que Jorge Luis Pinto siga en la selección a pesar de no ir a Rusia 2018, también confimó a DIEZ que no se viajará en vuelo chárter a Australia.

¿Qué les ha pedido la federación australiana?

Ya hay una comunicación directa con ellos, hay una visita de los federativos la próxima semana aunque ya anda gente de ellos en San Pedro Sula y bueno se les va a atender como a todas las selecciones que han venido con todas las cosas necesarias.

¿Qué opinión le merece que se hable tan mal de Honduras en Australia?

Es una lastima porque se ha mejorado, son amarillismo que salen y creemos que no son todos los australianos que pienses, nosotros los vamos a atender como se debe y bueno esto se debe ganar en la cancha y no fuera de ella.

¿Sería un fracaso para usted no clasificar al Mundial?

Bueno, gracias a Dios que el fútbol está bien, mire lo que pasó con Guatemala que tiene el fútbol suspendido y nosotros seguimos en el camino correcta. Lo importante es que en la transición que vivimos seguimos compitiendo, es importante llegar al Mundial por la parte deportiva y económica, hay que ver lo que se ha hecho en estos dos años y no sé si hablar de fracaso.

¿Pero es preocupante el futuro que se nos avisora si no llegamos al Mundial?

Somos un país futbolero y lógicamente que será más fácil si clasificamos y bueno veríamos la manera para que el país continúe, tampoco esto se va a detener.

El contrato de Jorge Luis Pinto finaliza en el actual proceso. ¿Se han sentado a dialogar para que él sigua independientemente que no lleguemos al Mundial?

Satisfechos estamos con el trabajo que se ha realizado, pero este es un tema que se tiene que ver después, ahorita estamos preparando esta etapa y Dios quiera que lo hablemos después de jugar el Mundial, las personas que lleguen a la federación decidirán eso.

¿Pero Jorge Salomón qué considera?

Yo creo que vamos a clasificar con toda la fe en Dios, creo que el profesor Pinto ha dado todo su esfuerzo y sí sugeriría al fútbol hondureño que continúe con él.

¿A pesar de no clasicar al Mundial?

Yo creo que hay que darle continuidad a los procesos. Los procesos son procesos y el fútbol no está todo escrito

¿Hay premios extras para los jugadores y cuerpo técnico si se llega al repechaje?

Bueno eso ya se ha negociado y el objetivo es clasificar al Mundial así que los jugadores lo tienen claro, todo ha sido bajo el mismo proceso desde que se inició.

¿Cuándo arrancan los microciclos?

Se comienza el 30 de octubre o 1 de noviembre, ahí se comenzará a trabajar para el primer duelo de repechaje.

¿No se corre el riesgo que se vuelva a vetar el estadio Olímpico? Lo digo por el proceso disciplinario que se abrió.

Esperemos que no, no le podría decir a ciencia cierta pero creo que no porque no pasó ningún incidente de alto riesgo para que sea vetado el estadio.