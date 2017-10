Eddie Hernández a Caue: “Que se autoexamine y mire qué está haciendo mal”

El delantero del Motagua y de la Selección de Honduras, Eddie Hernández, habló sobre la lesión que sufrió en su rostro. Le manda un mensaje al defensor del Marathón, Caue Fernandes con quien impactó. “Ya son dos jugadores los que lesiona, pero no tengo nada contra él”, confiesa desde el hospital donde está internado.

“Cuando giré al lado derecho para buscar el balón impacté con la cabeza con Cuae Fernandes y lo único que recuerdo es que me fui al suelo, que la mandíbula se me había hecho para un costado pero gracias a Dios no fue eso y solo tengo la fractura en el pómulo derecho de la cara”, dijo Eddie en declaraciones a Cinco Deportivo.

¿Miró alguna intención de Caue Fernandes en la acción?

No creo que haya habido mala intención, fue una jugada circunstancial. No he visto la toma, pero como yo salté antes y cuando venía para abajo él saltó después y allí fue el impacto, pero no creo que haya sido culpa de Caue.

¿Perdió el conocimiento usted?

En ningún momento, gracias a Dios. Si me sentí mareado, mi ojo derecho lo sentía con bastante dolor, igual mi costado, pero gracias a Dios con un medicamento que me aplicaron ya me siento mejor. Si mi ojo derecho lo tengo bastante inflamado, pero confiamos en Dios de que la operación va a salir bien. Ahora me toca guardar reposo y esperar lo que se viene.

¿Solo es la fractura? ¿El ojo no corre ningún peligro?

No, el ojo no, solo es la fractura en el pómulo y el tabique nasal pero gracias a Dios el ojo, el cráneo y el cerebro no sufrieron daños.

¿Se pierde el resto del torneo al igual que la fase de repechaje contra Australia con la Selección?

El doctor me dice que todavía hay esperanzas, dependiendo de la cirugía. Una vez haciendo la misma se va a determinar si se puede hacer una recuperación rápida y sino, toca aguantar porque son cosas que pasan. Hay que darle gracias a Dios, gloria a Dios por todo lo que pasa. Me siento muy tranquilo pero obviamente que duele perderse los partidos con la Selección, pero siempre tengo que darle gracias a mi Dios porque estoy vivo.

Caue Fernandes se disculpa por lo que pasó y reconoció que era el segundo jugador de la Selección con el que pasaba esto…

No (risa). Estas son jugadas circunstanciales y no tengo nada que perdonarle, nada en contra de él tampoco. Lo único que le puedo decir es que esté tranquilo, no tengo nada en contra y que Dios lo bendiga. Si el puede hacerse un autoanálisis que lo haga porque ya van dos jugadores que ha lesionado, que se auto-examine y mire que está haciendo mal. Repito, no creo que haya mala intención de él conmigo pero el fútbol es así y de mi parte para él no tengo nada en contra.