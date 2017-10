Maynor Figueroa a Australia: "Es a un partido de fútbol al que vienen, no es una guerra mundial"

El defensor hondureño Maynor Figueroa, ya comienza a vivir al máximo los duelos de repechaje ante Australia, rumbo al Mundial de Rusia 2018, pese a que no podrá estar en el duelo de ida que se disputará el 10 de noviembre en San Pedro Sula.

El capitán de la Bicolor se quedó al margen de los playoffs con su equipo de la MLS este fin de semana y en una entrevista con el periodista Gustavo Caballero habló de todo un poco. Ojo a lo que piensa sobre la lesión de Eddie Hernández.

ASÍ MIRAN EN AUSTRALIA A HONDURAS: "SALVAJE Y MEDIOCRE"

"Estos somos nosotros, dificultades, adversidades y se han venido dando a lo largo de la eliminatoria, hemos luchado contra todo eso y hemos podido sobresalir, hoy por hoy estamos en el repechaje. Un jugador (Eddie) que se estaba convirtiendo en un referente por así decirlo, en estos dos últimos partidos lo hizo de gran manera y todos estábamos contentos con el desempeño de él, hoy le pasa eso de la lesión y le deseamos una pronta recuperación y hay que le toque venir que lo haga de la mejor manera, nos estamos jugando la vida, queremos ir a Rusia", expresó.

Por otra parte, Maynor lamentó la forma en que la prensa de Australia mira a Honduras. "Es una pena, la verdad que eso nos toca, porque como país también tenemos muchas cosas bonitas, muchos lugares bonitos y cuando esto pasa, cuando nos vamos a enfrentar a otras selecciones, lo primero que sacan es el lado malo y la verdad que eso es muy ofensivo por así decirlo", dijo.

Y agregó sobre el tema: "Que pena por ellos, pero Honduras es un país que tiene lugares atractivos, muchos europeos vienen y visitan muchas islas, pero si se enfocan solo en lo malo, bienvenido sea, ahí los vamos a esperar, si ellos quieren ver el lado bueno de Honduras van a ser bien recibidos y si quieren ver el lado malo igual van a ser bien recibidos. Es a un partido de fútbol al que vienen, no es una guerra mundial y nosotros nos vamos a preparar para encarar un partido de fútbol".

Maynor Figueroa espera sacar los resultados que los lleve al Mundial de Rusia 2018.

LOS QUE NO ESTUVIERON

Por otra parte, Maynor Figueroa considera que para el repechaje se debe buscar la clasificación con los jugadores que nunca rechazaron a la Bicolor.

"Me pregunto yo, por qué deben regresar los que en momento de dificultad dijeron que no, por qué no darle continuidad a los que dijeron que sí, pero esa no es una decisión de Maynor Figueroa, es una decisión del cuerpo técnico, sin hablar mal de los ausentes, pero creo que hay que dar méritos a todos los que nos pusimos el chaleco y el pecho en los momentos de dificultad, con todas las críticas y toda la adversidad siempre dijimos que sí", aclaró el capitán.

Pese a esto, Figueroa no quiso entrar en conflicto con nadie. "Igual seguimos siendo amigos y compañeros con todos los que en su momento han dicho que no, hay que respetarle su decisión, sus motivos han tenido, yo creo que ya mucho hemos tocado el tema de los que no están, hay que seguir hablando de los que han venido y se han partido el alma".

El tema del viaje es algo de lo que no se ha dejado de hablar en la Selección Nacional. Sin duda serán muchas horas de vuelo rumbo a Australia.

"Tenemos que prepararnos ante toda adversidad, nosotros no hemos tenido nada fácil, así que el viaje va a ser largo para ellos y para nosotros también, ellos tienen que hacerlo primero para venir a jugar y luego de regreso para ir a su casa. Va a ser difícil, pero no nos vamos a echar a morir por eso", concluyó.