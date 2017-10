Pinto: "No quiero traer gente que no haya conocido la funcionalidad del equipo"

Jorge Luis Pinto está ultimando detalles para ese listado final de los dos partidos de repechaje contra Australia. el DT se pone al tanto con respecto a la actualidad de los lesionados. "Estamos evaluando la nómina, mañana viajo a SPS para ver a Eddie y hablar con los médicos, no podemos apurarnos con él. Eddie está presente con nosotros pero la última palabra la tiene la parte médica" dijo Pinto.

Sobre Romell Quioto reveló que "Hablé con él , hay un calambre nada más pero felizmente no tiene nada. Quioto se paró en el partido pero no es de gravedad. Maynor tuvo una contractura y muy seguramente va a estar con nosotros el lunes. Boniek está en fase de recuperación y vamos a analizarlo a ver cómo está".

El jueves a las 11:00 am Pinto estará convocando a los guerreros que lucharán contra los Australianos. "Nos concentraremos el 30 de octubre en Comayagua, estaremos hasta el viernes ahí y luego viajamos a SPS. Esperamos mantener lo que hicimos en los últimos cinco partidos, manteniendo el fútbol, la forma de juego y esperamos tener a todos los que tuvimos en el último partido".

Jorge Luis también comentó que no habrá sorpresas en ese último llamado de la H. "Sorpresas fuera de serie es difícil, no quiero traer gente que no haya conocido la funcionalidad del equipo. Este es un momento de mucho compromiso y la base es la que va a estar" comentó.

En cuanto al horario de las 4:00 Pm para jugar contra Australia en el estadio Olímpico, el estratega confesó que es la mejor hora. "Es el mejor no para Pinto sino para los jugadores, yo estoy de acuerdo con eso".

Pinto comentó que Honduras hará 14 horas de vuelo hasta Australia pero antes dormirá una noche en Los Angeles. "No es fácil el viaje pero conozco el medio ambiente y vamos a buscar tener de la mejor forma al plantel. Dormiremos una noche en Los ángeles buscando recuperar a los jugadores, el 11 viajamos a Sidney".

Por último dio su punto de vista sobre Australia y lo que ha visto de ellos en los videos. "La primera característica de ellos es que hacen línea de cinco en los juegos de Confederación y eliminatoria. Vi algunos partidos de sus jugadores. Tengo una idea clara de algunos futbolistas, tienen virtudes no hay que negarlos y hay que explotar sus defectos".