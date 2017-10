Presidente de la Federación de Australia: “Será una gran decepción si no clasificamos”

Reuniones, planificación y hasta metido en polémica por la posible salida del entrenador Ange Postecoglou luego de los partidos de repesca ante Honduras, así pasan los días de David Gallop, CEO de la selección de Australia, quien ha interrumpido su agenda para tener un mano a mano con DIEZ.

¿Su pronóstico? No es contundente, sabe que Honduras es una selección que le costará mucho a su equipo, que aspira a llegar a su sexto mundial en la historia.

De momento Gallop ya envió su primer comitiva a San Pedro Sula, su chef ha llegado al país y también una delegación inspeccionará este martes el estadio Olímpico.

La delegación de Australia estará llegando desde el 5 a Honduras y luego regresará a su país en un vuelo chárter desde San Pedro Sula hasta Sídney, Honduras lo hará en vuelo comercial.

¿Qué fue lo primero que se le vino a la mente cuando se enteró de que Honduras sería el rival de Australia en el repechaje clasificatorio a Rusia 2018?

Ya habíamos planeado mucho alrededor de un juego contra Honduras. Sabemos que ambos partidos serán muy difíciles.

¿Pensaba que Honduras tenía oportunidad de seguir? ¿O esperaba a Panamá?

Ya habíamos planificado enfrentar a Honduras, Panamá o EUA.

EUA, técnicamente, debería de estar en el repechaje, pero una mala determinación de un juez los dejó fuera de la competencia. ¿Qué espera del arbitraje en esta etapa?

No tenemos preocupación del arbitraje.

¿Es hora de que FIFA saque provecho de la tecnología?

La Liga Premier de Australia, la Hyundai A-League, fue la primera en utilizar el VAR (Video Assisted Referees) con supervisión de FIFA. El VAR ahora es una herramienta de la Hyundai A-League y ahora se implementa en otras ligas alrededor del mundo.

El primer partido es en San Pedro Sula el 10 de noviembre y la vuelta en Australia el 15. El entrenador de Honduras, Jorge Luis Pinto, dice que el calendario es “inhumano”. ¿Qué opina?

Los partidos están sujetos a las fechas FIFA. Ya hemos enfrentado esta etapa antes, será igual para ambos equipos y pensamos que estará bien.

¿Les preocupa el horario del partido por las altas temperaturas?

Estamos acostumbrados a jugar en condiciones climáticas duras.

¿Si Australia no clasifica al Mundial de Rusia será un golpe muy duro o no es un tema que afecte?

Será una gran decepción si no clasificamos.

¿Hay un favorito en este duelo decisivo?

Serán enfrentamientos duros, pero tengo la confianza en que haremos dos grandes partidos.