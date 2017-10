Jorge Luis Pinto: "Tenemos una idea muy clara de Australia"

El técnico de Honduras, Jorge Luis Pinto, convocó 25 jugadores para afrontar el repechaje con Australia por un boleto a Rusia 2018 y habló de lo que espera.

Pinto se refirió a la lista los australianos, de sus falencias y también del delantero Tim Cahill.

¿Qué piensa sobre los nombramientos arbitrales para los dos partidos?

Muy buenos, Argentina tiene un buen nivel arbitral al igual que Italia. Son dos potencias del fútbol en donde su categoría de silbantes es muy buena. Tenemos confianza y esperamos ayudarles a sacar los juegos con buen arbitraje.

¿Las variantes son por los tres jugadores que se evaluarán?

Sí, de pronto alguno de los que está convocado lo traemos para evaluar su momento y tomar una determinación. El departamento médico determinará si están aptos para trabajar 100% o no, si no lo están miraremos otras alternativas.

¿Ha considerado el clima de Australia para trabajar desde ya pensando en ello?

Exactamente en la misma fecha estuve hace tres años jugando contra ellos y el clima estaba igual que aquí, de pronto un poco más fresco. Adaptación al clima no necesitaremos, sí al horario y viaje. Descanso y dormida en Los Ángeles para hacer el viaje en dos escalas un poco más descansado.

¿Qué análisis ha hecho de la lista de convocados de Australia?

Ya le hemos hecho seguimiento a todos, desde la Copa Confederaciones, los cuatro partidos que jugaron previo a esta ronda. A los jugadores individuales. Tenemos una idea muy clara, interpretación de las características bien definida, un grupo de 30 hemos evaluado, por allí nos falta uno que juega en Corea y en Yokohama.

¿Es partidario de la marca personal por Tim Cahill, un jugador pequeño pero muy peligroso?

En Honduras desde que estoy y en los últimos años en Costa Rica jamás hice marcas personales, habrá momento de saberlo recibir y a quién le corresponde, pero el sistema no maneja ese concepto. Miraremos las características, antes de ello hay comportamientos tácticos para no dejarlo hacer su trabajo.

¿Qué tanto le cambia el esquema las ausencias de Elis y Maynor?

Se va a mantener, dos hombres no cambian el sistema. Vamos a mantenerlo y miraremos qué ocurre después.

¿En qué se va a enfocar para que no nos anoten gol, porque nos han marcado de visita y local?

El partido contra México en la cuadrangular quedó 0-0, no hubo gol, fue bien manejado. Esperamos controlarlos, sabemos los hombres que tienen, Cahill es un hombre importante, pero no creo que venga. Le daremos énfasis en el juego aéreo, pero igual a buscar. No hablan que sus centrales son un poco lentos y otros aspectos que hemos detectado de ellos.

¿Qué le impresiona de Australia?

Es un equipo dinámico, modelo europeo con dinámica, corren, meten la pierna. Pero en cosas de habilidad y velocidad tenemos características muy buenas, sabemos el hombre que recibe la pelota. En la semana vamos a programar cosas en eso y hacer énfasis en la parte ofensiva que nosotros manejamos.

¿Cuál va a ser la disposición que tendría pensando en que se debe ganar en casa?

Lo sabemos no recibir goles primero y segundo saber atacar. Vuelvo y repito lo que dije con México, que de alguna manera nos hizo goles, tener cuidado la espalda y el frente. Con este equipo es de más cuidado la espalda, no es conveniente recibir un gol. Lo tenemos identificado con los jugadores.

¿Qué factor jugará la afición?

Necesitamos el grito que tuvimos contra México, que fue muy reconocido y del cual estamos inmensamente agradecido. Pienso que no quedará ni un puesto vacío en el estadio, seguramente va a ser una sola afición. De pronto 20 o 30 de Australia. Hay que pedirle que nos acompañe y que nos grite, que nos estimule, porque eso transmite motivación y ganas en el campo.

¿Por qué Honduras debe estar en el Mundial de Rusia?

Porque es un país futbolero primero que todo. Luego porque hemos tenido errores que hemos venido corrigiendo. Han venido mejorando con algunos jugadores, ese cambio como cinco o seis lo han asimilado, ojalá lo ratifiquemos con la clasificación. Si Honduras va al Mundial llevará una generación respaldada por unos cuatro jugadores experimentados, pero también con gente joven de 22, 23 y 24, eso es bueno para un país que vive el fútbol.

