Así será el itinerario de la Selección de Honduras en su viaje a Australia

Todo está casi listo. En la Federación de Fútbol de Honduras son los pocos los detalles que faltan para la “Operación Canguro”, misma que implica el repechaje ante Australia del 10 y 15 de noviembre.

Honduras convoca 25 guerreros para el repechaje contra Australia

Tras conocerse el listado de jugadores que estará en la ida ante los “Socceroos” y que podría cambiar para la vuelta,, también se conocieron detalles del itinerario de la Bicolor en su viaje a Oceanía donde se espera sellar el pase al Mundial.

“Los preparativos ya están, se va a concentrar la Selección en Comayagua a partir del 30 hasta el viernes 3 y el sábado 4 de noviembre vuelven los trabajos pero en San Pedro Sula. Después del partido (Viernes 10) salimos hacia Los Ángeles desde San Pedro Sula y llegaremos en la madrugada del sábado, con eso evitamos el trajín de migración, son 15 horas de viaje desde Estados Unidos hacia Australia”, comenzó diciendo Gerardo Ramos, gerente de la H.

Se confirmó en su momento que el viaje a territorio australiano sería en vuelo comercial y en clase económica, pero este día se detalló que no todos los jugadores se trasladarán en esta clase.

“No todos pero en su gran mayoría los jugadores van a viajar en bussiness class a Sídney, el resto de la delegación vamos en una clase más baja junto a otros futbolistas, el profesor tomará la decisión en cuanto a los que jueguen para que ellos viajen con más comodidad”.

En cuanto a la llegada de los legionarios para el partido de ida en San Pedro Sula, Ramos reveló quién será el primer en sumarse a la disciplina de la selección.

“El primer que puede venir es Maynor Figueroa, veremos qué pasa con Houston, entre el 4 y 5 de noviembre estarán llegando los legionarios de Europa y los demás”.

Además el gerente detalló que ya hay una persona ayudando a la bicolor en Australia, esta persona es costarricense. El 15 de noviembre en el ANZ Stadium de Sídney no estará sola la bicolor.

“Tenemos una persona allá que es de confianza del profesor Pinto que no está ayudando, es un costarricense, se llama Gerardo Gómez y fue jugador, trabaja en cosas de fútbol en Australia y conoce al profesor Pinto, de igual manera hemos contactado colonia hondureña, algunos 60 o 70 hondureños estarán en el estadio”.

Para finalizar, Ramos detalló información sobre el regreso de la selección a suelo catracho donde se espera que sea con el boleto al Mundial.

“Los que están en Europa no regresarían a Honduras porque deben volver a sus equipos, los de Estados Unidos dependiendo de sus equipos, el regreso sería en vuelo comercial, el 17 a medio día estaríamos de regreso pero hay un plan B si clasificamos para volver lo más pronto posible y celebrar”.

ITINERARIO DETALLADO DE HONDURAS:

-Vuelo chárter desde San Pedro Sula hacia Los Angeles el 10 de noviembre en horas de la noche.

-Regenerativo en Los Angeles el sábado 11 de noviembre.

-Salida desde el aeropuerto de Los Angeles hacia Sídney el sábado 11 de noviembre, salen a las 10:45 PM.

-Llegada de la selección a Sídney será el lunes 13 de noviembre a las 8:00 AM (Horas local).

-Hospedaje de la selección será en el Hotel Intercontinental de Sídney.

-Lunes 13 en horas de la tarde se hará un entreno.

-Martes 14 en horas de la tarde se hará otro entrenamiento.

-Martes 14 en horas de la noche se hará el reconocimiento del ANZ Stadium de Sídney

-Jueves 16 de noviembre a las 6:30 AM (Hora local) regresa la selección desde Sídney, escala en Houston y arribo en SPS el viernes 17.

-El 8 de noviembre llega una comitiva catracha a Australia comandada por Luis Brevé (Trabaja junto a Gerardo Ramos en la administración de la federación).

-La cancha de entreno es la misma que usó Siria (No dieron nombres del complejo) y está a 15 minutos de Sídney.

DATO:

Fenafuth consultó por el precio de un vuelo chárter desde SPS hacia Sídney y el valor es mayor a los 900 mil dólares, impagable para ellos.