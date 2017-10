Alfredo Mejía: "Fastidia que en Australia tomen a broma las situaciones del país"

Alfredo Mejía, jugador del Xanthi de Grecia y hombre de confianza del técnico Jorge Luis Pinto, luego de salir de una batalla ante el Astromitos, líder de esa liga, habló en exclusiva para Diario DIEZ.

Contó su sentir de lo que será este duelo del repechaje ante la selección de Australia y responde a los que han hablado los medios de ese país.

¿Este año has tenido buena participación?

Sí, gracias a Dios he tenido mucha participación, ha sido bueno el trabajo que he hecho desde que vine de la pretemporada y esto es clave para el rendimiento que estoy teniendo.

¿Cuándo llegas a Honduras?

Salgo el domingo de Grecia, el lunes estaría llegando al país si las cosas salen bien.

¿Llegas a Tegucigalpa?

No. Arribaré al mediodía a San Pedro Sula.

¿Cómo ves este juego ante Australia?

Es un compromiso muy difícil como los que nos ha tocado vivir toda esta última fase, ha sido muy duro, de mucha presión, emociones y esperamos que en este partido podamos seguir ese mismo camino. Pero sobre todo continuar comprometidos con la Selección.

¿Son conscientes de que están a un paso del Mundial?

Tenemos que mantener la calma, la tranquilidad para poder ganar este partido, dar ese primer paso, ya que será muy difícil, pero estamos en nuestra casa, estadio, nuestra gente que está creyendo y tenemos esa fe intacta que podemos clasificar al mundial. Nosotros estamos con ese gran compromiso de demostrar y darle una alegría a todo el pueblo hondureño.

Si se gana en casa, ¿crees que se daría un golpe de autoridad?

Nosotros queremos dar ese primer paso, pero para eso necesitamos y queremos el apoyo de la gente. Deseamos ganar y dar ese golpe de autoridad, pero para eso hay que tener tranquilidad y la fe de los últimos partidos. Si se gana es un paso más y esperamos que todas las cosas nos salgan bien en Honduras.

¿Ustedes conocen bien el fútbol de Australia?

Nosotros sabemos el estilo de juego europeo, conocemos el estilo que ellos tienen, pero para ellos será bastante complicado entrar al Olímpico y sacar un resultado, porque se les hará muy difícil y para eso tienen que correr, luchar o tener más garra que nosotros, pero eso es innegociable para nosotros.

¿Pinto te ha tenido mucha confianza?

En general al grupo le ha tenido mucha confianza y en lo personal también, él ha dado el trabajo para que tengamos ese rendimiento que él quiere. Todos estamos en buen nivel y el que entra por eso lo hace de la mejor manera.

¿Cómo tomaste la baja de Eddie?

Sinceramente que para nosotros ha sido un golpe duro saber que no podemos contar con Eddie, él es una persona que ha luchado y que quiere estar en la Selección, ha sido una persona que espiritualmente nos ha ayudado en el grupo, pero eso nos ayuda para lograr el objetivo, ya que uno quiere luchar por ellas. Esperamos poder darle ese triunfo a Eddie y todo la gente.

¿Con el llamado de Costly qué piensas?

Es que Costly es un jodido que cuando se pone la camiseta de la Selección se convierte totalmente, motiva al grupo, es una persona muy llevadera, está en contacto con todos los jugadores y es una motivación extra poder tenerlo a él dentro del campo.

¿Muchos dicen que Costly es el de las bromas y pone el ambiente?

Sinceramente que ese cabrón siempre ha motivado a la Selección cuando está en el grupo. Es muy bonito tenerlo dentro del grupo y nos ha ayudado con su experiencia y su alegría.

¿Te enteraste de la lesión de Antony Lozano?

Sí, recién estaba viendo en internet, pero espero que no sea nada grave y que Choco pueda estar con nosotros, ya que es muy importante contar con él, el regreso de Costly y Mario Martínez que son jugadores importantes, ya que así somos más fuertes.

¿Qué piensas de lo que comentan los australianos del país?

Lógicamente molesta, te fastidia que tomen a broma las situaciones que se viven en el país, pero esto es fútbol y no es una guerra. Nosotros vamos a enfrentarlo y en el estadio Olímpico se van a encontrar algo diferente a lo que viven en Europa.