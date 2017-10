Maynor Figueroa a Australia: "La única guerra que encontrarán es adentro del campo"

Maynor Figueroa arribó al país para integrarse a los trabajos de la Selección de Honduras para el repechaje contra Australia por un boleto al Mundial de Rusia 2018.

El capitán de la Bicolor habló de lo que espera del juego de ida, donde no estará por acumulación de amarillas.

¿Maynor ya a incorporarte a la Selección?

Aquí estamos de vuelta en el lugar que tanto nos gusta y me siento contento y agradecido con Dios por otra nueva oportunidad que nos da.

¿Qué objetivo se tiene para estos dos partidos?

Ganar y poder sacar los tres puntos, vamos a tener todo a nuestro favor, nuestra gente y un ambiente espectacular, pero más allá de eso hay que comenzar a trabajar para hacer las cosas de la mejor manera.

¿Qué tanto conoces de Australia?

Siendo honesto poco, pero tenemos un gran entrenador que de cualquier manera consigue toda la información para luego tener tiempo de ver sus videos y el conocimiento de ellos será suficiente para tener toda la información que necesitaremos para el día del partido.

¿Se habló que saliste resentido en el último juego con tu equipo?

Ya estoy bien, estoy recuperado, solo fue una carga muscular por la fatiga, pero ya estoy bien gracias a Dios y también será hasta el segundo partido que me toca jugarlo, estaré listo para ese compromiso.

¿Qué tanto pesar tienes por no jugar el primer juego?

Mucho, pero son cosas que pasan y creo que al que le toque no hay duda que lo va hacer de la mejor manera y a mí me tocará ser un aficionado más y solo queda apoyar a la H.

¿Primer partido que te pierdes en toda la eliminatoria?

Son cosas del fútbol, tenía el deseo de jugar y esto sucedió solo queda aceptarlo.

¿Solicitarás un par de días o vas directo a la concentración?

No, ya estoy bajo el mando de Jorge Luis Pinto y de aquí voy para la concentración, aquí no hay tiempo para relajarse ni para vacaciones, solo queda prepararnos.

¿Has tomado un tiempo para conocer un poco de Australia?

Algo siendo honesto, pero es muy poco, será ya con Jorge Luis Pinto se nos va brindar toda la información requerida y estaremos anuentes a recibirla toda.

¿Qué es lo que investigas de Australia?

Es una información secreta, solo es para mí y mis compañeros.

¿Qué tanto te preocupa el tema de las lesiones que se han presentado en la Bicolor?

Ha sido nuestra realidad de nuestra eliminatoria porque siempre han habido inconvenientes de uno o dos jugadores y hemos luchado con todo eso, es lamentable porque cada vez que estamos a las puertas de partidos importantes siempre sucede esto, pero hay alternativas y jugadores que vienen con ganas de hacer las cosas de la mejor manera. Antes de los dos últimos partidos Antony no pudo, pero llegó Eddie y respondió, ahora le sucede esto a Eddie y es lamentable, pero son oportunidades que le vienen a otros, los que están lesionados desearles una pronta recuperación, a los que vienen bienvenido y darle con todo.

¿Cómo has tomado las opiniones de los medios de Australia con respecto a cómo miran a Honduras?

Hay que dejarlos, si de esa manera son felices ellos hay que dejarlos, ya lo dije una vez y lo repito; si ellos vienen a un partido de fútbol se van a encontrar con gente muy futbolera, pero no vienen a una guerra, la única guerra que van a encontrar es adentro del terreno de juego. fuera de ahí somos seres humanos como ellos, a lo mejor están en un país más desarrollado, pero no es para que nos vengan a menospreciar. Pero está bien, eso sirve para que nos toquen el ego y es algo extra para nosotros el día del partido.

¿Hay que buscar la mayor cantidad de goles por el formato del juego?

Claro en nuestra casa hay que anotar la mayor cantidad de goles y evitar que ellos nos anoten, por eso hay que estar muy concentrados no entrar con esa ansiedad y desesperación porque en algún momento lo hicimos contra México y por allí recibimos goles, este partido tenemos que enfrentarlo de manera inteligente.

¿Cuál crees que sería un buen resultado?

Obviamente que nos gustaría ganar por la mayor cantidad de goles, pero tampoco soy Walter Mercado para saber cuál será el resultado, pero como jugador y aficionado deseo que la Selección gane.

¿Es ventaja o desventaja cerrar de visita por el tema de los dos días de viaje?

Hay ventajas y desventajas, pero una ventaja es que en el segundo partido ya uno tendrá más conocimiento del rival, por eso es mejor dejarlo solo con las ventajas y tratar de sacar provecho al máximo para imponernos en casa.

¿Qué te parece el horario de las 4:00 de la tarde?

Está bien, va hacer un bonito clima que no hará mucha calor, pero más allá del horario, el ambiente y empuje de la gente será más importante.