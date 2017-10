Mario Martínez pide "no confiarnos" para los partidos ante Australia

Seguir a @GustavoRocaGOL

Mario Martínez sabe que no está en su mejor nivel físico ya que viene saliendo de una larga lesión pero estando en la Selección Nacional no hay excusas y buscará darlo todo en estos duelos de repechaje ante Australia "aunque solo juegue 10 o 15 minutos".

El zurdo del Real España tiene la responsabilidad de rendir ya que Jorge Luis Pinto le dio la confianza aún sabiendo que no está en su mejor nivel. "El profe me ha dado la oportunidad y tengo que retribuirle la confianza", comenzó diciendo en rueda de prensa antes del entrenamiento en Comayagua.



Sobre la solicitud del Real España de tener a los tres seleccionados para mañana ante Platense en juego reprogramado de Liga Nacional, aseguró que "él (Jorge Luis Pinto) me dijo que necesitaba todo el plantel aquí, estar entrenando juntos".

El 10 de la Máquina no esconde su deseo de haber estado en el juego de Liga Nacional ante los selacios ya que eso le ayudaría a seguir retomando su plenitud. "Sumar minutos a uno le ayuda pero aquí estamos en la selección, hay que hacer lo que el profe dice, si toca jugar pues aportar".

SOBRE AUSTRALIA



Pinto Afanador en la charla previa ya les habló sobre Australia, escuadra a la que hay que derribar para ir a Rusia-2018.

"Es un rival difícil, complicado, es una selección que ha jugado Copa Confederaciones; no hay que confiarnos, tenemos un gran grupo que lo ha venido haciendo bien", recalca Mario Martínez.



¿Se siente motivado?, le consultaron. "Estando en la selección no necesitas nada más, el hecho de estar en la lista es motivante", respondió.



Por último, al mediocampista nacional se le preguntó si ganando en casa estamos cerca del Mundial. "Son dos partidos, hay que ir partido a partido, hay que aprovechar la localía, esto es fútbol, ganar es lo más importante y allá lo mismo, encararlo con la misma responsabilidad".