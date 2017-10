Donis Escober sobre su lesión: "Estaré bien para el juego con Australia"

El experimentado guardameta Donis Escober se integró a los trabajos de la Selección de Honduras y se refirió a su lesión luego de haberse retirado en el clásico contra Motagua el domingo por un problema muscular.

"Me siento motivado de estar nuevamente en la Selección y esperando estar al cien rápidamente, estoy con tratamiento y espero poder trabajar lo más pronto posible para prepararme bien, solo hay un pequeño malestar", dijo Donis Escober en Comayagua este martes,

Y agregó: "No hubo necesidad de hacerme una resonancia, solo es el malestar y me salí del partido más que todo por precaución porque así me podía lesionar de gravedad como me pasó la vez pasada", explicó.

El experimentado portero catracho realizó trabajos por separado porque todavía siente un poco de dolor. "Hasta que desaparezca ese problema estaré trabajando por separado, este tipo lesiones es producto de las recargas de trabajo porque veníamos jugando cada tres días y espero estar bien, confió en Dios que llegaré al cien para los dos partidos. Estoy completamente comprometido con la Selección", señaló.

Sobre la posibilidad de estar prensente en el primer partido ante la selección de Australia el guardameta aseguró que no existe duda.

Donis Escober se retiró lesionado el domingo por un problema muscular luego de realizar un saque de meta.

"Voy a estar bien, la molestia es mínima, cada día va mejorando desde el domingo a este día me siento mucho mejor y lo importante es que ya estamos en terapia", tranquiliza.

Además el portero titular de la Bicolor aseguró que desde ya el técnico Jorge Luis Pinto ha comenzado a darles informes sobre el estilo de juego de Australia y todos los detalles que deben cuidar para evitar sorpresas en los dos compromisos.

"Jorge Luis Pinto estuvo hablando en este momento y conocemos un poco el estilo de juego de Australia y ya desde hoy trabajaremos en base a eso, esperamos estar concentrado para contrarrestar todos los posibles ataques que realicen ellos en los dos partidos", comentó Escober.

