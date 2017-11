Henry Figueroa revela a qué jugador australiano le ha dado seguimiento

Henry Figueroa aseguró que le han dado el debido seguimiento a Australia, la selección rival en el repechaje rumbo a Rusia-2018.

El defensa comentó que "sabemos que vamos a enfrentar a una Selección de alto nivel. Nosotros vamos a trabajar como siempre y esperamos el 10 de noviembre dar el golpe".

VER: ASÍ FUE EL ENTRENAMIENTO DE HONDURAS ¡EL ABRAZO DE COSTLY!



Figueroa dijo que los australianos vienen decididos a todo en San Pedro Sula donde esperan ganar. "Ese es el objetivo, el cero atrás, y es que un gol vale por dos. Tenemos que hacernos respetar en casa".



Pinto pasa largas horas puliento el ataque y a la defensa le está dando un cuidado especial. "El profe se ha enfocado mucho en la zona defensiva. Australia tiene jugadores desequilibrantes y para eso trabajamos para detenerlos. Confiamos que nos irá mucho mejor".



El zaguero del Motagua reconoce la falta que hará Maynor Figueroa en la zona baja. "Si Maynor (Figueroa) no está pues vamos a acuerpar al que entre. Esa es la decisión del profe. El que juegue lo apoyamos al cien".



"Ayer estuvimos viendo al australiano que juega en el Celtic (Tom Rogic) y nos parece buen jugador. Esperamos poder hacer un buen partido contra Australia", aduce.



A Honduras no le preocupa Australia, no hay temor a la derrota. "Para nada. En el terreno somos 11 contra 11. Aquí tenemos el primer partido y esperamos pegar el primer bombazo. Le pedimos a la gente que nos apoye porque ya estamos en lo último, aquí no hay márgen de error y ellos tienen que acompañarnos en esta alegría. Primero Dios estaremos en el Mundial".