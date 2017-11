Michael Chirinos: "Yo estoy listo, quiero demostrar de lo que soy capaz"

El jugador del Olimpia Michael Chirinos es uno de los que podría tener minutos por Honduras en el repechaje ante Australia. Su velocidad es un arma a tomar en cuenta pues el conjunto australiano no tiene esta virtud y él lo sabe, por ello asegura que tiene todo el deseo de tener participación y demostrar de qué está hecho.



"Yo estoy listo y si me toca aportarle a la selección pues bienvenido porque es lo que más deseo, quiero demostrar de lo que soy capaz", comenzó diciendo.

JORGE LUIS PINTO DESNUDA A LA SELECCIÓN DE AUSTRALIA EN CNN

Chirinos no lo oculta y es normal, los vídeos que han visto dan sus resultados y ya conocen al rival, hace énfasis en Aaron Mooy, hombre que maneja los hilos de los "Socceroos".



"Ellos tienen buenos jugadores, incluso tienen uno que maneja bien el balón (Mooy) y sus laterales suben, igual nosotros debemos preocuparnos por lo que hagamos, Australia tiene muchas cosas buenas".



Ganar el primer partido será clave y eso lo menciona el media punta, en el grupo hay un solo objetivo y quieren cumplirlo.



"Estos son partidos muy difíciles y debemos aprovechar la localía, eso será fundamental en la llave, estamos muy concentrados porque queremos ir al Mundial".



Manejar el balón y la presión alta son algunas cosas que se perfeccionan pero Chirinos deja entrever otros aspectos que han trabajado.



"Hemos enfatizando en los centros, el profe quiere que estemos seguro eso y manejar el mano porque debemos estar preparados para cualquier ocasión".



¿Esta oportunidad es para usted una revancha tras quedarse fuera de los Olímpicos? Le consultamos y este contestó:



"A mí me toca demostrarle a él y ya haciendo eso el profe tomará sus decisiones, aquella vez que me dejó fuera y lo tomé con tranquilidad aunque fue una decisión errónea, aquí me está brindando otra oportunidad el profe y hay que aprovecharla"



Para finalizar el pequeño futbolista se refirió a Tin Cahill, mítico delantero australiano y que estará muy marcado en San Pedro Sula.