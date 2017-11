Romell Quioto y Boniek García hablan en la MLS sobre la ilusión de ir a Rusia 2018

Los legionarios Boniek García y Romell Quioto brindaron una entrevista en Estados Unidos al canal de la MLS en internet y el tema principal fue la selección de Honduras previo al repechaje ante Australia, también se dieron tiempo para referirse a su crecimiento en esta liga norteamericana.

Las frases de Romell Quito fueron my claras y dice que: "Nos sentimos muy bien, nos sentimos muy contentos de que los hondureños están confiando en nosotros, nos están dando su apoyo, eso nos hace sentirnos bien, con mucha confianza para estos dos partidos".

Romell también reveló como en la MLS ha logrado evolucionar: "Llegar a esta liga me ha ayudado mucho a mejorar, he madurado y eso me hace crecer cada vez más como jugador".

BONIEK SUEÑA CON SU SEGUNDO MUNDIAL

Por su parte el experimentado Boniek García afirma que su sueño es estar en su tercer una justa mundialista. "Es algo que se sueña desde niño jugar en la selección, estar en la eliminatoria y en un mundial, tenemos las ganas de jugar estos dos juegos y pasar al mundial, es algo muy especial para mí y mi familia el poder llegar a Rusia".

De igual manera García se expresó muy bien de la liga y de como le ha ayudado en su crecimiento, sus palabras son claras y dice "Es una liga que va en ascenso, me ha ayudado en la técnica y la visión de juego".