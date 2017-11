Nicole Bravo, la bella hondureña que llegó a Australia por amor

El crucial juego entre las selecciones de Honduras y Australia se acerca, y la bella Nicole Bravo, una catracha que estará con el corazón dividido está a la espera.

Quizás en suelo australiano no hay muchas personas con sangre hondureña, pero los pocos que viven ahí harán que los 'socceroos' bailen punta.

Nicole es una sampedrana que dejó su país por seguir su amor, pero por muy largo que esté, siempre apoya a la 'Bicolor'.

¿Cómo llegas a Australia y en qué año?

Por Justin, mi ahora esposo. Nos conocimos en el año 2012 cuando Justin llegó a Honduras a través de una organización cristiana humanitaria. Yo estaba involucrada con diversas organizaciones e Iglesias que realizaban obras sociales en el país, además ayudaba como intérprete.



Establecimos una linda amistad y decidimos iniciar una relación a larga distancia. Después de 2 años y medio de noviazgo nos casamos en la ciudad de Tela en marzo del año 2015. Al regresar de nuestra luna de miel nos mudamos para Australia de forma permanente.



¿En qué parte vive y a qué se dedica?

Vivimos en la hermosa ciudad de Port Macquarie, situada en la costa este de Australia. Esta ciudad se caracteriza por su clima subtropical, playas paradisíacas y por ser el lugar ideal para hacer surf, pescar, ir de picnic y degustar deliciosa comida internacional.



Mi esposo trabaja como Gerente de ingeniería para la empresa gubernamental de electricidad. Yo trabajo como coordinadora de relaciones institucionales de la Fundación Integral de Desarrollo Nuevo Destino, proyecto educativo que actualmente patrocina 700 niños y jóvenes en riesgo social en las ciudades de San Pedro Sula y Choloma.



¿Australia es un país que respira fútbol?

El fútbol no es el deporte más popular en Australia, pero se practica cada vez más debido a nuestra creciente sociedad multicultural. Es un deporte que esta incluido en el curriculum escolar, que se practica en club locales e igualmente son seguidores de los equipos de fútbol a nivel internacional.

¿Tienen miedo de llegar a Honduras?

Para mí es muy importante no perder mis raíces, porque es lo que me mantiene con los pies en la tierra. Me siento orgullosa de ser hondureña, nuestros valores, cultura, belleza natural y sobre todo el amor y calor de nuestra gente.

Por otra parte, mi esposo es un aficionado del fútbol por lo que cada vez que visitamos Honduras él juega en los torneos que organiza mi familia y hermanos de la iglesia. Su parte favorita del viaje es la comida de mi abuelo y sentarse a platicar con él sobre la historia, noticias y la vida en Australia. Le gusta visitar Copán, Tela, Roatán, Comayagua, San Pedro Sula y muchos otros lugares de nuestro país.



¡Nos encanta visitar Honduras cada vez que podemos!



¿De qué se debe cuidar Honduras en Australia?

Los hondureños pueden sentirse muy seguros al visitar Australia. Algunas de las muchas cualidades de los australianos es que son muy amables y tolerantes con los extranjeros debido a que continuamente promueven el multiculturalismo.



¿A qué se tienen que acostumbrar personas de otros países que se van a vivir a Australia?

El inglés australiano; su acento tiene algunas variantes como el acortar palabras y usar diminutivos, por ejemplo, el vocablo “football” se transforma en “footy”.



Australia es un país enorme, por lo que antes de planificar un viaje en carretera se debe prestar atención a las distancias que existen de una ciudad a otra y recordar que en Australia se conduce por la izquierda.



¿Irás a apoyar a Honduras?

¡Por supuesto! Asistiremos al partido que se llevará a cabo en el estadio ANZ en la ciudad de Sydney el 15 de noviembre con nuestra familia y amigos. ¡Yo iré con mi camisa de la selección hondureña para apoyar a mi equipo!



¿Cuál es tu resultado para el juego?

Partido en San Pedro Sula: Honduras 3, Australia 2

Partido en Sídney: Australia 2, Honduras 1



Ambos equipos están en igual condiciones. Lo que definirá el resultado es el trabajo en equipo y estrategia del juego.



¿Los medios ponen a Australia como favorito?

Es el equipo nacional y como tal tienen el apoyo de la afición de este país, pero igualmente le dan la bienvenida a los equipos extranjeros con los que compiten.



¿Qué te dicen tus amigos de Australia acerca del partido?

¡Están emocionados de que juntos vayamos a celebrar este encuentro futbolístico, dos naciones en un mismo campo y ambas partes decimos “Que gane el mejor!”.