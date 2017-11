La historia del amigo de Pinto al que los australianos lo tratan como espía

El tico Gerry Gómez está ayudando a su amigo, Jorge Luis Pinto, entrenador de Honduras, en la logística para el partido que disputará Honduras el 10 de noviembre.

Los medios australianos lo miran como enemigo, pero el costarricense dice que su corazón está con Australia, país en el que radica desde hace 15 años y quiere que clasifique al Mundial.

"Vivo aquí, este es mi país y no quiero nada más que para que Australia califique. Pero tengo una relación con Pinto... Incluso le proporcioné videos de Corea y Japón antes de llevar a Costa Rica a los octavos de final de la Copa del Mundo 2014 en Brasil”, dice el tico que es la mano derecha de Pinto en Australia.

Los medios de Australia lo ven como un enemigo pero él indica que solo le ayuda a Honduras en la logística para su visita y nada de espiar al enemigo. ¿Será?

"Confío en él (Pinto), y en ningún momento me ha pedido, o lo hará, información sobre jugadores australianos. Simplemente los ayudo con cosas como seleccionar sus instalaciones de capacitación aquí y su alojamiento, cosas así. Pinto me llamó personalmente, y le pregunté a la FFA si estaba bien y no tenían objeciones”, dice.

El tico que fue jugador profesional jugando en Estados Unidos, explica que por ahora solo le interesa darle la mano a su amigo Pinto, pero ya en la cancha serán los dos equipos que disputarán el boleto al Mundial.

"Es un caso de los hondureños cuidándonos mientras estamos allí y haremos lo mismo aquí. Trataré de llevarlos al suelo para jugar, lo que suceda en el campo depende de los jugadores. Estos dos juegos son la comidilla de Centroamérica", dijo.

Y sigue: "No diría que los hondureños esperan clasificar, pero harán todo lo que esté a su alcance para derrotar a Australia. Y tienen un entrenador que sabe cómo obtener grandes resultados. "Hasta ahora ha hecho un trabajo tremendo. Vencieron a México en casa y encabezaron el grupo de CONCACAF”.

"Terminar cuarto no fue una desgracia y después de lo que logró con Costa Rica, todo es posible. Es un entrenador que no oculta sus emociones y tiene sangre hirviendo en sus venas. Para mí, este empate es realmente demasiado cercano para igualarlo”, cuenta.

Finalmente revela: "Solo espero que Australia gane. Creo que va a haber dos juegos clásicos entre dos culturas de fútbol diferentes. Australia necesita estar preparada para cualquier cosa".