Eddie Hernández se unirá a partir del lunes a la Selección de Honduras

El seleccionador de Honduras, Jorge Luis Pinto, confirma que espera que el lunes se integre a los trabajos de la Bicolor, el delantero Eddie Hernández quien se recupera de una lesión en el rostro.

"Ya tengo la lista, vamos a definir hoy lo de Eddie Hernández de cómo se siente, muy seguramente se junte al grupo, vamos a hacer una valoración médica", afirmó Pinto en conferencia de prensa.

Eddie ya se encuentra en su casa recuperándose de la triple fractura en el rostro que sufrió tras impactar con la cabeza del defensor del Marathón, Caue Fernandes en aquel polémico partido.

Quien sí quedó completamente descartado tras ser operado de la tibia, es el portero del Real España, Luis López, quien no se pudo recuperar a tiempo y se la jugará con Donis y Canales: "Lo de Buba López no es oportuno ponerlo a trabajar por una cuestión médica y no estará", afirmó Afanador.

La Selección de Honduras cerró filas este viernes en la ciudad de Comayagua, los jugadores tendrán el fin de semana libre para visitar a sus familias y vuelven a reunirse el domingo por la noche en San Pedro Sula.