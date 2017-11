Ex portero de Australia cree que los 'Socceroos' están inestabilizados por salida de Postecoglou tras repechaje

Mark Schwarzer, ex portero de la selección de Australia y que se retiró del fútbol en el 2016, luego de coronarse campeón de la Premier League con el Leicester City Football Club, ha hablado sobre el juego de repecha de su país ante Honduras.



La selección de Australia se quedará sin técnico luego de disputar los dos partidos ante el equipo hondureño, ya que Ange Postecoglou decidió renunciar luego de tomar este cargo en el 2013.

Debido a esa noticia, el ex portero Mark Schwarzer cree que la los 'Socceroos' están inestabilizados por esta noticia.



Según ha comentado el ex jugador de 45 años, varios jugadores han quedado impactados por el informe de su salida del banquillo tras cumplir los dos juegos de repechaje, pero sabe que todavía hay tiempo para llegar a Rusia 2018.



"No creo que tenga un efecto galvanizador en el equipo y eso es algo que me preocupa. En este momento, eso no es lo que necesitamos. Necesitamos el enfoque completo y la atención para estar en el equipo", señaló a AAP Schwarzer.

"He hablado con algunos de los jugadores del equipo nacional y quedaron completamente conmocionados al escuchar las noticias", aseguró.

También tocó el tema sobre el nivel futbolístico que ha mostrado el equipo de Ange Postecoglou en esta eliminatoria.



"El estilo de fútbol que están jugando, los resultados, las actuaciones en la Copa Asiática, ganar el torneo, fue increíble. Se suponía que el equipo realmente progresaría y avanzaría al siguiente nivel. Ese no ha sido el caso ", dijo.



"Hemos tartamudeado un poco. Ha sido un poco decepcionante, pero lo positivo es que aún estamos en él".

Mark es el jugador con más partidos con la selección de Australia con un total de 118 (110 selección absoluta y 8 sub-20).